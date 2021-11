Black Friday: la Smart TV Samsung QLED da 75 pollici a metà prezzo

Su Amazon è già Black Friday, anche se mancano 20 giorni esatti all’ultimo venerdì di novembre (data tradizionale del venerdì nero dello shopping in USA). Per la gioia degli amanti delle Smart TV ci sono già moltissimi modelli con sconti a due cifre percentuali. Uno, però, li supera tutti.

Stiamo parlando di quello sulla Samsung QE75Q70TATXZT, la Smart TV Samsung QLED della serie Q70T in versione da ben 75 pollici. Un vero e proprio “bestione" (185,5×111,8×20,8 cm) con risoluzione 4K e tecnologia Quantum Dot per migliorare la resa dei colori. E’ uno dei migliori modelli di Samsung, e in assoluto del mercato, se non cerchiamo un pannello di tipo OLED. Le TV OLED, infatti, offrono un’ottima resa cromatica ma non sono luminose come le LCD e, di sicuro, costano molto di più. Anche questa Samsung QLED, però, ha un costo non certo per tutti ma con lo sconto in corso il prezzo diventa decisamente meno proibitivo.

Smart TV Samsung QLED 75 pollici: caratteristiche tecniche

La Samsung QE75Q70TATXZT è una Smart TV con pannello LCD dotato di strato QLED, che amplifica la resa cromatica senza limitare la luminosità. Allo stesso scopo, questa televisione Samsung usa anche la tecnologia dual LED e la luminosità adattiva, gestita dall’intelligenza artificiale.

Intelligenza artificiale che, a sua volta, viene elaborata dal potente processore Quantum 4K di Samsung. Lo stesso chip si occupa anche dell’upscaling dei contenuti in risoluzione inferiore al 4K, affinché tutti i programmi, gli show e i film vengono riprodotti alla risoluzione migliore a prescindere dalla risoluzione originale. Il refresh rate massimo è di 120 Hz.

Completa la connettività: 4 HDMI (con eARC), 2 USB, Wi-Fi e Bluetooth, oltre all’uscita digitale ottica per un impianto audio esterno. E’ presente sia il tuner per il digitale terrestre DVB-T2 che quello per il satellitare DVB-S2.

Dal punto di vista software, invece, come su tutti i televisori Samsung anche sul QE75Q70TATXZT da 75 pollici troviamo il sistema operativo proprietario TizenOS, per il quale sono disponibili tutte le app delle piattaforme di streaming e grazie al quale è possibile collegare facilmente uno smartphone Samsung per sfruttare funzioni aggiuntive.

Samsung QE75Q70TATXZT: l’offerta Amazon

Come è facile immaginare, un prodotto di questo livello costa tanto, anzi tantissimo: il prezzo di listino è di ben 2.499 euro. Chi lo compra adesso su Amazon, però, se lo porta a casa con uno sconto incredibile: 1.199 euro (-1.300 euro, -52%). Purtroppo i pezzi disponibili sono pochissimi.

Smart TV Samsung QE75Q70TATXZT – 4K 75 pollici, refresh 120 Hz – Sistema operativo TizenOS