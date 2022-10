Smart TV Samsung, sconto mai visto prima: a questo prezzo è da comprare

Se fino a non molto tempo fa la differenza, in termini di qualità e realismo delle immagini, tra un pannello OLED e un pannello LED sembrava essere incolmabile, oggi non è più così. I continui sviluppi fatti registrare negli ultimi anni da questa tecnologia hanno permesso infatti di migliorare la qualtà visiva sino a livelli paragonabili a quella garantita dai TV OLED.

Ne è un esempio lo smart TV 4K Samsung QE55Q60BAUXZT che, grazie al pannello QLED, ha ben poco da invidiare rispetto a televisori OLED dal prezzo decisamente superiore. Un apparecchio con una scheda tecnica degna di nota e, grazie all’offerta top di oggi su Amazon, caratterizzato da un rapporto qualità/prezzo più che interessante. Lo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico lo rende così uno degli assoluti best buy per chiunque stia cercando un TV nuovo per il salotto di casa.

Samsung smart TV QLED QE55Q60BAUXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo smart TV in offerta su Amazon è tra i top di gamma della linea QLED del produttore sudcoreano. Un televisore dotato di un pannello da 55 pollici capace di riprodurre immagini e colori estremamente realistici. La tecnologia Quantum Dot garantisce un volume colore del 100% mentre il Quantum HDR esalta dettagli e contrasto: lo smart TV Samsung in offerta su Amazon riesce così a mostrare oltre un miliardo di sfumature, per colori e immagini più vividi che mai.

Merito anche del processore Quantum 4K Lite, che analizza in tempo reale il flusso di fotogrammi e ottimizza le impostazioni in base al programma che si sta guardando. In questo modo non dovremmo modificare manualmente contrasto, luminosità e tonalità dei colori, ma sarà direttamente il TV a farlo. Indipendentemente da quello che si sta guardando, si avrà la certezza di un’esperienza visiva mozzafiato.

Discorso analogo per l’audio: tecnologie come l’Object Tracking Sound Lite e l’Adaptive Sound sfruttano avanzati algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare l’audio sia in base al programma che si guarda, sia in base alla posizione di chi sta guardando il TV.

Il televisore Samsung in offerta su Amazon mette poi a disposizione degli utenti la piattaforma Smart Hub, dalla quale sarà possibile accedere con estrema facilità tanto a contenuti video di ogni tipo – canali TV del digitale terrestre DVB-T2 e programmi in streaming sui vari Amazon Prime Video e Netflix – sia ad applicativi di produttivi e funzioni smart di vario genere. La compatibilità con Alexa e gli altri assistenti vocali, ad esempio, permette di controllare i dispositivi della casa domotica direttamente dallo schermo del TV.

Smart TV Samsung QLED al minimo storico su Amazon: sconto e prezzo

Capire perché il Samsung QLED QE55Q60BAUXZT sia tra le offerte top di Amazon (e un best buy tra gli smart TV 55 pollici) non è affatto difficile. Merito, infatti, dello sconto del 33% che fa scendere il prezzo al punto più basso mai toccato sino a oggi sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Il TV costa 699,00 euro, con un risparmio rispetto al prezzo di listino dei ben 350 euro.

Samsung QLED QE55Q60BAUXZT, smart TV 4K da 55 pollici con processore a intelligenza artificiale, compatibile con Alexa