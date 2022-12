Samsung, lo smart TV top a prezzo da low cost: offerta imperdibile

Mai farsi trarre in inganno: quando si compra uno smart TV il prezzo è solo uno dei fattori da tenere in considerazione al momento dell’acquisto. Altrettanto importanti – se non di più – sono l’esperienza visiva e d’ascolto che l’apparecchio garantisce. Anche se si parla di un TV di gamma media.

Il Samsung UE50AU7190UXZT, in offerta oggi su Amazon con la possibilità di pagare a rate senza interessi, garantisce un’esperienza visiva di alto livello al prezzo di un TV entry-level. Il lavoro combinato del processore Crystal 4K e della tecnologia PurColor fa sì che il dettaglio delle immagini sia eccellente indipendentemente dal programma che si sta guardando, con una gamma di colori più vasta che mai.

Smart TV Samsung UE50AU7190UXZT, schermo LED UHD da 50 pollici

Samsung TV Serie AU7190 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come accennato inizialmente, i punti di forza dello smart TV Samsung in offerta su Amazon sono il processore Crystal 4K e la tecnologia PurColor. Il primo sfrutta un’avanzata tecnologia di mappatura del colore per analizzare in tempo reale il flusso dei fotogrammi e ottimizzare le impostazioni in base al programma che si sta guardando. La seconda, consente al TV di esprimere una vasta gamma di colori, per immagini di qualità eccezionale e un’esperienza di visione immersiva.

Ma non è tutto: altre tecnologie concorrono alle due appena citate per offrire una qualità video e audio davvero invidiabile in un televisore di fascia media. Il Motion Xcelerator, ad esempio, calcola e compensa i fotogrammi in tempo reale, così da garantire immagini sempre fluide e senza "salti". La tecnologia Q-Symphony permette agli altoparlanti del TV e alla soundbar di funzionare contemporaneamente, così da offrire un audio avvolgente e tridimensionale.

Sul fronte delle funzionalità multimediali e smart, poi, il Samsung TV AU7190 ha davvero poco da invidiare anche ad apparecchi di fasce di prezzo più alte. Grazie alla funzionalità PC sul TV si potrà fare il mirroring del PC sullo schermo grande del televisore durante riunioni e presentazioni. Non manca poi la possibilità di installare app di ogni genere per accedere a contenuti multimediali sul web.

Smart TV top Samsung a rate su Amazon: sconto e prezzo

La convenienza dello smart TV Samsung Serie AU7100 è doppia. Almeno acquistandolo oggi su Amazon. Non solo si potrà approfittare dello sconto del 31% che fa scendere il prezzo al di sotto della soglia dei 400 euro (facendovi risparmiare 200 euro sul prezzo consigliato dal produttore sudcoreano), ma avrete la possibilità di pagarlo a rate a interessi 0 e senza spese di pratica.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o di debito al proprio account possono infatti scegliere di pagare il TV in cinque rate senza interessi. In questo modo, lo smart TV Samsung in offerta su Amazon costa 79,80 euro al mese per cinque mesi.

