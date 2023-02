Samsung, questo smart TV da 43" è da comprare subito: sconto esagerato

Quando si va alla ricerca di uno smart TV, una delle opzioni principali sono i modelli da 43". A tutti piacerebbe avere in casa un televisore con una diagonale larghissima e con la miglior definizione possibile, ma quasi mai è possibile, vuoi per mancanza di spazio, vuoi per dei prezzi altissimi per i modelli premium. Questo, però, non vuol dire che nella fascia dei medio di gamma non si trovino TV dalle ottime qualità e soprattutto con un prezzo accessibile a tutti. Un esempio è lo smart TV Samsung UE43AU7190, uno dei modelli più ricercati e desiderati su Amazon, che oggi troviamo anche in offerta con uno sconto speciale del 39% che fa scendere il prezzo al punto più basso dell’ultimo periodo.

Una super promo per un TV davvero valido e che vi offre tutto quello di cui avete bisogno a un prezzo alla portata di tutti. Samsung oramai è una garanzia quando si tratta di smart TV: ottima qualità delle immagini e soprattutto un sistema di entertainment costantemente supportato e nel quale trovare tutte le app di cui si ha bisogno: da Amazon Prime Video fino a Netflix.

Smart TV Samsung 43 pollici

Smart TV Samsung 43": le caratteristiche

Non sarà un televisore con caratteristiche top con schermo OLED, ma questo non vuol dire che non sia affidabile e con ottime qualità, perfetto per l’utilizzo quotidiano. Vediamo insieme la scheda tecnica.

Partiamo dall’elemento più importante e che salta immediatamente all’occhio: lo schermo. Su questo smart TV troviamo un display da 43" con risoluzione 4K UHD. La qualità delle immagini è molto elevata anche grazie a speciali tecnologie implementate da Samsung, come ad esempio il PurColor che consente al TV di esprimere una vasta gamma di colori. Il Motion Xcelerator, invece, rende tutte le immagini super fluide, anche nelle scene più caotiche. A gestire il tutto c’è il processore Crystal 4K che supporta un potente sistema di upscaling che migliora la risoluzione di ogni contenuto, anche di quelli che nativamente non sono in altissima definizione.

L’altro punto forte dello smart TV é la parte dedicata all’entertainment. A bordo troviamo il super affidabile sistema operativo Tizen, presente nella maggior parte dei televisore Samsung e continuamente supportato dall’azienda sud-coreana. Tra le app disponibili troviamo tutte quelle più importanti: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube e RaiPlay. Samsung offre anche l’accesso ai canali virtuali di Samsung TV Plus, piattaforma con una programmazione ampia con un focus su tutti gli argomenti di tendenza.

Samsung smart TV in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super calo di prezzo e minimo storico dell’ultimo periodo per lo smart TV Samsung da 43 pollici: oggi é disponibile a un prezzo di 349,99€ con uno sconto top del 39%. Il risparmio é considerevole e supera i 200€, una cifra tutt’altro che da disprezzare. Inoltre, c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 70€ a tasso zero. Il televisore é già presente nei magazzini Amazon e la consegna avviene in pochissimo tempo. Per fare il reso gratuito ci sono 30 giorni di tempo.

Smart TV Samsung 43 pollici

