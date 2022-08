Samsung, questo è lo smart TV da comprare subito: sconto esagerato

Ci aiuta Amazon a ripartire nel giusto modo in questo fine agosto – inizio di settembre. E lo fa con una nuova iniziativa denominata "Offerte di settembre". Una promo speciale che riguarda centinaia di dispositivi che spaziano dai classici smartphone, ai prodotti per la casa, fino ad arrivare agli smart TV. E proprio tra i televisori intelligenti troviamo le offerte migliori. Noi ne abbiamo selezionata una veramente speciale: lo smart TV Samsung UE75AU9079 da 75" è disponibile con uno sconto di ben il 50% che fa risparmiare 850€ sul prezzo di listino. E per chi vuole c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon.

Lo smart TV Samsung che troviamo in offerta è un modello da "cinema": le dimensioni dello schermo sono generose, ma la quasi totale assenza di cornici riduce lo spazio occupato. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche troviamo quanto di meglio possa offrire il mercato: ottima qualità delle immagini, processore Crystal 4K, tecnologie proprietarie per migliorare contrasti e colori e infine la presenza del sistema operativo Tizen, oramai una garanzia nel mondo degli smart TV. Insomma, chiedere di più per uno smart TV così grande è davvero complicato. Il prodotto è molto richiesto e le scorte potrebbero terminare a breve: per questo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Smart TV Samsung UE75AU9079: la scheda tecnica

Se post-vacanze siete alla ricerca di un nuovo smart TV, il Samsung UE75AU9079 è una delle migliori scelte che possiate fare, soprattutto se siete alla ricerca di un dispositivo premium al giusto prezzo. E i motivi sono abbastanza semplici: ha uno sconto incredibile, ha un ottimo schermo e un sistema operativo che supporta tutte le principali app. Andiamo a vedere nel dettaglio.

Come già detto, lo smart TV Samsung ha uno schermo da 75" con risoluzione 4K UHD. La qualità delle immagini è molto elevata e il merito è del supporto all’HDR che migliora la resa luminosa del televisore, soprattutto nelle scene più buie. Poi troviamo anche tecnologie proprietarie come la Motion Xcelerator Turbo che imposta in modo dinamico la frequenza di aggiornamento, aumentando il refresh rate nelle azioni più dinamiche per renderle più fluide. A gestire il tutto, poi, troviamo il processore Crystal 4K che, oltre a migliorare la qualità dei colori, aumenta anche la risoluzione dei contenuti che nativamente non sono in 4K.

Passando al sistema operativo troviamo Tizen, sviluppato direttamente dall’azienda sud-coreana. C’è il pieno supporto a tutte le principali app di video streaming a partire dalle varie Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+, Apple TV, YouTube e molte altre. Samsung offre anche l’accesso a Samsung TV Plus, una piattaforma dove è possibile trovare gratuitamente tantissimi contenuti di tipo informativo e quelli più di tendenza. Lo smart TV integra anche l’assistente vocale Alexa per gestire lo smart TV con la propria voce o per controllare i dispositivi smart presenti in casa.

Smart TV Samsung UE75AU9079 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta per lo smart TV da 75" Samsung UE75AU9079: oggi lo troviamo a un prezzo di 849€ grazie allo sconto del 50%. Il risparmio netto è di ben 850€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 70,75€ al mese. La disponibilità è immediata e bisogna essere anche abbastanza veloci prima che le scorte finiscano. Per i clienti Prime la consegna gratuita avviene nel giro di pochissimi giorni.

Samsung UE75AU9079