Samsung Tab S6 lite: l'offerta su Amazon è incredibile

Un tablet Samsung con pennino è il sogno di molti, ma in pochi scelgono di realizzarlo per via dei costi molto alti di questi dispositivi. Già la gamma Galaxy Tab A, quella più economica, ha prezzi di listino elevati mentre la gamma Galaxy Tab S supera senza problemi, nei modelli di punta, i mille euro. C’è una via di mezzo buona per tutti? Sì: il Samsung Galaxy S6 Lite, in versione 2022 (ha il chip nuovo), non appena va in offerta. Indovinate un po’? C’è appena andato: correte a prenderlo.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 – Versione 4/128 GB WiFi – Con pennino S Pen

Galaxy Tab S6 Lite: caratteristiche tecniche

Il processore del Samsung Tab S6 Lite 2022 è il Qualcomm Snapdragon 720G, che ha prestazioni almeno del 30% superiori a quelle dell’Exynos 9611 della vecchia serie del 2020, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB con scheda microSD.

Il display è di tipo LCD e misura 10,4 pollici e nella cornice, sul lato corto, ospita una fotocamera anteriore da 5 MP. Sul retro la fotocamera è un sensore da 8 MP. L’audio è stereo, con due speaker firmati AKG e con il supporto al Dolby Atmos. Come tutti i tablet della serie Galaxy S di Samsung, anche il Galaxy Tab S6 Lite è compatibile con il pennino S Pen, che viene incluso in confezione.

La batteria ha una capacità di 7.040 mAh, con 13 ore di autonomia dichiarata e ricarica a 25W di potenza. La connessione, nel modello in offerta, è solo WiFi.

Galaxy Tab S6 Lite 2022: l’offerta Amazon

Il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022, in versione WiFi da 4/128 GB di memoria, ha un prezzo di listino di 449,90 euro, che grazie all’offerta in corso su Amazon scende moltissimo: il prezzo Amazon scontato è di 343 euro (-24%, – 106,90 euro).

