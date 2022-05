Samsung The Frame, lo smart TV "d'arredamento" costa meno della metà

Bello come un quadro. E non è un semplice modo di dire. I televisori della serie The Frame di Samsung sono infatti caratterizzati da un design unico ed esclusivo: bordi sottilissimi e cornice intercambiabile ogni volta che si vuole, per adattarla ai mobili di casa o alle esigenze del momento. Insomma, un TV versatile e capace di adattarsi agli stili e ai mobili più svariati.

Uno degli apparecchi TV di maggior successo degli ultimi anni, oggi tra le offerte top di Amazon grazie a uno sconto che permette di risparmiare oltre il 50% sul modello da 50 pollici. Un’offerta mai vista prima sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza, con il prezzo che scende al punto più basso mai toccato prima. Una promozione da non lasciarsi sfuggire, insomma, se si è alla ricerca di un televisore capace di garantire una qualità video senza compromessi.

Samsung The Frame: scheda tecnica e funzionalità

Il pannello Quantum Dot del televisore del produttore sudcoreano regala un’esperienza visiva senza precedenti. Il pannello garantisce il 100% del volume di colore, per sfumature e immagini mai così realistiche. Il processore Quantum 4K, con il suo motore a intelligenza artificiale, è invece in grado di riconoscere autonomamente il programma che si sta guardando e adattare di conseguenza le impostazioni e le preferenze. L’utente potrà così vivere un’esperienza visiva di livello superiore, con immagini vivide e sempre tarate alla perfezione.

Grazie alla modalità Art Mode, poi, il televisore del produttore sudcoreano diventa un vero e proprio pezzo d’arredamento. Quando è spento o non utilizzato, infatti, l’apparecchio potrà essere utilizzato per mostrare repliche digitali di famosissime opere d’arte. E, grazie alle cornici intercambiabili, sarà possibile creare un effetto visivo senza pari: sarà come avere un vero e proprio quadro nel salotto di casa, ogni volta con un’opera differente.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, gli smart TV Samsung The Frame hanno ben poco da invidiare alla concorrenza. La piattaforma proprietari Tizen permette di trasformare il TV in un hub multimediale grazie al quale accedere a programmi, film e serie TV di ogni genere e non solo. The Frame rileva automaticamente i dispositivi della smart home compatibili e consente di controllarli con il telecomando a celle solari del TV. Non manca poi la compatibilità con Alexa e gli altri assistenti vocali, che consentono di controllare le impostazioni e le preferenze dell’apparecchio con semplici comandi vocali.

Samsung The Frame, smart TV 4K in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Come detto inizialmente, lo smart TV Samsung The Frame da 50 pollici tocca il suo minimo storico su Amazon. Merito dello sconto del 54% sul listino che fa letteralmente crollare il prezzo sotto la soglia dei 600 euro. Lo smart TV 4K di Samsung costa infatti 549,28 euro (risparmio di 650 euro), venduto e spedito direttamente da Amazon. Una promozione da non lasciarsi scappare a nessun costo: probabile che già nei prossimi giorni (se non nelle prossime ore) il prezzo tornerà a crescere in maniera sensibile.

Samsung TV The Frame, smart TV 50 pollici con tecnologia QLED e risoluzione 4K UHD, con Alexa integrato