Samsung The Frame, lo smart TV iconico costa la metà: offerta irripetibile

Definire “iconici" gli smart TV Samsung “The Frame" non è errato né tanto meno esagerato. Questa serie di televisori ha rappresentato un vero e proprio salto di qualità per i progettisti sudcoreani: design e funzionalità si fondono in un unicum per dare vita a un dispositivo capace di diventare un complemento d’arredo a tutti gli effetti. Garantendo, ovviamente, gli elevati standard qualitativi cui Samsung ci ha da sempre abituati.

Gli smart TV “The Frame" regalano infatti un’esperienza visiva di altissimo livello. Merito dei pannelli QLED impiegati dal produttore sudcoreano e del processore Quantum 4K, che riproducono tonalità di colore assolutamente realistiche, caratterizzate da brillantezza e luminosità. Una volta spento, poi, l’apparecchio diventa a tutti gli effetti un componente dell’arredamento di casa, “mascherandosi" da quadro o cornice fotografica.

Insomma, smart TV estremamente validi e versatili che, grazie all’offerta top di Amazon, diventano dei best buy da non farsi scappare. Il modello da 43 pollici può essere acquistato a metà prezzo, con una promozione imperdibile e che difficilmente verrà riproposta a breve.

Samsung The Frame, smart TV 43 pollici: caratteristiche e funzionalità

Ciò che distingue gli smart TV “The Frame" dagli altri apparecchi del produttore sudcoreano (e degli altri produttori in genere) sta nella possibilità di trasformare il televisore in un quadro digitale e dinamico. Merito della modalità Art Mode, che permette di scegliere tra decine di opere d’arte da mostrare sul display una volta che l’apparecchio è spento o inutilizzato. Inoltre, grazie alle cornici intercambiabili, sarà possibile scegliere quella che si adatta meglio al proprio mobilio e al proprio stile, trasformando il TV in un vero e proprio complemento d’arredo.

Lo smart TV Samsung che oggi troviamo in super offerta si caratterizza per uno schermo con diagonale da 43" e una risoluzione 4K UHD. Il pannello è realizzato con tecnologia Quantum Dot che garantisce immagini e colori realistici in qualsiasi situazione. Il televisore The Frame è in grado di ricreare oltre un miliardo di gradazioni cromatiche e i neri sono veramente profondi. Per quanto riguarda la parte audio c’è la tecnologia SpaceFit che ottimizza in automatico le impostazioni sonore in base alla stanza. La potenza e la velocità di elaborazione è assicurata dal processore Quantum 4K.

Per la parte dedicata all’intrattenimento c’è il massimo supporto a tutte le piattaforme di video streaming. Basterà scaricare l’app (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, DAZN, YouTube), inserire le proprie credenziali e si potrà scegliere il film, la serie TV o il documentario che si vuole vedere. Lo smart TV Samsung The Frame supporta anche tre assistenti vocali per gestirlo direttamente con la propria voce: Bixby, Google Assistant e Alexa. Si può connettere al televisore anche il proprio smartphone tramite Tap View, in modo da condividere sullo schermo grande i contenuti presenti sul proprio cellulare.

Il design del televisore è molto elegante e lo si può sia mettere a parete (scelta consigliata, in modo da trasformarlo quando è spento in un quadro), oppure su un mobile utilizzando i piedini presenti nella confezione.

Samsung The Frame in offerta su Amazon: sconto e prezzo

L’offerta top di Amazon di oggi sugli smart TV “The Frame" di Samsung riguarda, come accennato, il modello da 43 pollici. L’apparecchio è disponibile con uno sconto del 51% sul listino che fa crollare il prezzo a 491,68 euro. Il risparmio, come è semplice immaginare, è decisamente molto interessante: acquistandolo dal link in basso potrete risparmiare oltre 500 euro sul prezzo consigliato dal produttore coreano. Lo smart TV viene spedito e consegnato direttamente da Amazon

Samsung The Frame, smart TV da 43 pollici QLED 4K UHD