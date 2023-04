Samsung, lo smart TV top a prezzo imbattibile: è da comprare subito

Qualità video paragonabile a quella di un OLED, ma a prezzi decisamente inferiori. Una "magia" resa possibile dalla tecnologia Quantum Dot, capace di mostrare oltre 1 miliardo di sfumature di colori, con neri profondissimi (quasi quanto quelli di un TV OLED) e immagini più reali e vivide che mai.

Ne sono un esempio gli smart TV Samsung Neo QLED della serie QN90B, capaci di offrire un’esperienza visiva di livello elevatissimo con un prezzo di listino molto più abbordabile rispetto a quello di un TV OLED di pari caratteristiche. Questi apparecchi, oggi tra le migliori offerte su Amazon con uno sconto mai visto prima, mostrano immagini paragonabili, per qualità e livello dei dettagli, a quelle di schermi cinematografici. Con la comodità, però, di non doversi spostare dal salotto di casa.

Samsung TV Neo QLED serie QN90B da 50 pollici

Samsung TV Neo QLED QE50QN90BATXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il segreto della qualità video garantita dal Samsung TV Neo QLED QN90B sta nel lavoro congiunto del pannello QLED con tecnologia Quantum Matrix e del processore Neo Quantum Processor 4K. La prima sfrutta mini LED piccolissimi per immagini caratterizzate da un elevato contrasto e colori luminosissimi. Il secondo, invece, sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare in tempo reale il flusso di fotogrammi e ottimizzare le impostazioni in base a ciò che si sta guardando.

Il Motion Xcelerator Turbo Pro e FreeSync Premium Pro "completano l’opera" adattando la frequenza di aggiornamento del pannello per offrire immagini senza rallentamenti. E anche sul fronte audio, lo smart TV del produttore sudcoreano è in grado di offrire un’esperienza d’ascolto avvolgente: sfruttando tecnologie come Dolby Atmos e l’Object Tracking Sound+, sarà come trovarsi al centro della scena.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, lo smart TV Samsung Neo QLED QN90B ha ben poco da invidiare a qualunque altro televisore oggi in commercio. Non solo si ha la possibilità di installare app di ogni genere scegliendo tra le migliaia a disposizione, ma si potrà utilizzare il TV anche per il lavoro. Sfruttando il mirroring da smartphone e app come Google Duo, ad esempio, lo smart TV può essere utilizzato per fare videoriunioni senza il supporto di un PC. O, ancora, utilizzarlo come centro di controllo per i dispositivi della smart home presenti in casa grazie alla piattaforma SmartThings.

Samsung, smart TV top a prezzo mai visto prima: offerta e prezzo finale

Come accennato inizialmente, lo smart TV Samsung Neo QLED serie QN90B da 50 pollici è oggi tra le offerte più interessanti su Amazon. E capire il perché non è affatto complicato: merito dello sconto del 59% che permette di risparmiare il 59% sul prezzo di listino. Comprandolo oggi lo si paga 696,65 euro anziché 1.699,00 euro. I calcoli sono piuttosto semplici: si possono risparmiare ben 1.000 euro.

Samsung TV Neo QLED serie QN90B da 50 pollici