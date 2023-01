Samsung TV Plus esce dalle TV Samsung

Il servizio di streaming gratuito Samsung TV Plus presto potrebbe non essere più un’esclusiva dei televisori del marchio coreano. Infatti, stando a quanto riporta The Verge, Samsung sarebbe in trattativa con altri produttori di Smart TV che sarebbero interessati a integrare questo servizio all’interno dei propri dispositivi. Tra questi produttori ci sarebbe persino TCL, ormai tra i big del settore.

Samsung TV Plus, dalle TV ai frigoriferi

Il servizio Samsung TV Plus, per chi non lo conoscesse, consente di vedere una serie di programmi che vengono offerti gratuitamente all’utente, ma ovviamente intervallati da spot pubblicitari.

Samsung nel 2020 ha reso disponibile TV Plus anche nei suoi smartphone e, nel 2021, ha sviluppato una versione web che ha di fatto reso possibile l’accesso a chiunque, anche a chi non possiede uno smartphone e una TV del brand coreano.

Inoltre, sembra incredibile, ma una versione speciale di TV Plus è anche disponibile su alcuni frigoriferi Samsung della serie Family Hub, dotati, ovviamente, di display a colori in alta risoluzione.

Di fatto quindi, Smart TV Plus è già visibile in tutte le smart TV che dispongono di un browser, ma Samsung vorrebbe rendere disponibile il servizio sotto forma di app nativa che consentirebbe un accesso più immediato per l’utente e, soprattutto, permetterebbe a Samsung di raccogliere direttamente i dati sui gusti e le preferenze di chi sta usando il servzio.

Lo scorso agosto Samsung ha comunicato che il servizio TV Plus ha registrato una crescita del 100% nell’ultimo anno e che sono stati trasmessi in streaming 3 miliardi di ore a livello globale.

TCL interessata Samsung TV Plus

Il primo produttore che pare sia interessato a integrare l’app Samsung TV Plus nelle proprie smart TV è, secondo quanto riferito è TCL. Il produttore cinese già dispone di un servizio simile sulle proprie TV, chiamato TCL TV che in pratica raccoglie una selezione di programmi gratuiti offerti da Rakuten TV e Pluto TV, anche in questo caso con all’interno delle pubblicità.

Con Samsung TV Plus TCL amplierebbe ulteriormente la possibilità di scelta per i propri utenti, visto che di recente il servizio di streaming di Samsung ha aggiunto dei nuovi contenuti molto popolari quali Top Gear, Law & Order Special Victims Unit, NCIS, e altro ancora.

Samsung TV Plus di recente ha anche ottenuto una revisione dell’interfaccia che ora dispone anche di un tema scuro e ha migliorato la suddivisione dei contenuti rendendola più semplice da utilizzare.

Al momento né Samsung né TCL hanno confermato questa intenzione di collaborare, quindi probabilmente ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che Samsung TV Plus, sotto forma di app, sbarchi sui televisori del produttore cinese.