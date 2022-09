Samsung TV: 50 pollici, a meno di 500 euro

Cinquanta pollici a meno di 500 euro, di buona marca e spedita a casa. Follia? No: è solo un’ottima offerta in corso su Amazon che ci toglie ogni dubbio su quale Smart TV comprare nel formato più apprezzato dagli italiani, quello né troppo piccolo, né troppo grande da 50 pollici. La buona marca in questione, tra l’altro, è Samsung e il modello è l’AU9070: fascia media, non per intenditori, ma ottimo per la stragrande maggioranza dei telespettatori perché si vede bene ed è facile da usare. E, in più, adesso costa anche poco.

Smart TV Samsung AU9070 – Diagonale 50 pollici – Risoluzione 4K

Smart TV Samsung AU9070 50 pollici: caratteristiche tecniche

Samsung AU9070 è una Smart TV da 50 pollici con pannello LCD, risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. E’ compatibile con i formati HDR10+ e HLG, elaborati dal chip Crystal Processor 4K realizzato in casa da Samsung, così come anche il Filmmaker Mode, la modalità che rende i film visivamente molto simili a come li ha girati originariamente il regista.

Non manca il micro dimming, che spegne singole aree della retroilluminazione per migliorare il contrasto e la differenza tra aree scure e aree chiare dell’immagine mostrata.

La sezione audio, stereo a due canali da 20 watt in totale, è compatibile con il formato Dolby Digital Plus e, se si preferisce, è possibile aggiungere una soundbar tramite Bluetooth o una delle 3 porte HDMI presenti. Ci sono anche 2 USB e una Ethernet per la connessione a internet con cavo, se non si vuole usare il WiFi 5.

Il sistema operativo è il ben noto Samsung Tizen, per il quale esistono tutte le app delle maggiori piattaforme di streaming come Amazon Prime, Netflix, Disney+, DAZN. Non manca nemmeno Samsung TV Plus, che offre sempre più contenuti gratuiti in streaming. Infine, la Smart TV Samsung AU9070 può essere gestita anche tramite i comandi vocali di Amazon Alexa e Google Assistant.

Smart TV Samsung AU9070 50 pollici: l’offerta Amazon

La smart TV La Smart TV Samsung AU9070 ha un prezzo di listino di 799 euro, in linea con la la scheda tecnica del televisore e, soprattutto, con il marchio. Ma grazie allo sconto su Amazon viene proposta a 455 euro (-43%, – 344 euro) da venditore e spedizioniere terzo ed è un’offerta decisamente interessante: 50 pollici Samsung, a meno di 500 euro.

