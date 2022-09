Smart TV Samsung costa la metà: imperdibile a questo prezzo

Non solo smartphone. Da tempo, infatti, Samsung si è affermata sul mercato dell’elettronica di consumo come produttore di successo di dispositivi di ogni tipo, dagli elettromestici ai PC. Gli smart TV Samsung, poi, sono stati capaci di guadagnarsi una fetta sostanziosa del mercato dei TV grazie a prodotti di ottima qualità a prezzi più che interessanti.

Ne è un esempio il Samsung TV UE43AU9079UXZT, smart TV da 43 pollici dotato di una scheda tecnica di tutto rispetto e un prezzo decisamente interessante. E, grazie all’offerta top di oggi su Amazon, il rapporto qualità/prezzo dell’apparecchio del produttore sudcoreano schizza letteralmente alle stelle. La promozione fa scendere il prezzo a uno dei livelli più bassi mai visti sinora, rendendolo un vero e proprio best buy della categoria.

Samsung TV UE43AU9079UXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Grazie al processore Crystal 4K e alla tecnologia Dynamic Crystal Color, lo smart TV Samsung in offerta su Amazon è in grado di garantire una qualità video senza paragoni. Mentre il processore si occupa di analizzare in tempo reale il flusso di fotogrammi per ottimizzare le impostazioni e offrire sempre la miglior esperienza visiva, la tecnologia Dynamic Crystal Color è pensata per ottimizzare i colori e mostrare fino a un miliardo di sfumature di colori. Le immagini saranno così più realistiche che mai, consentendoti di apprezzare ogni singolo dettaglio.

A migliorare ulteriormente la qualità delle immagini troviamo poi la compatibilità con lo standard HDR e la tecnologia Motion Xcelerator Turbo, che compensa in tempo reale il numero dei frame delle immagini per offrire sempre un flusso continuo senza fastidiose interruzioni. I gamer, invece, non potranno non apprezzare la visuale di gioco ultra large (rapporto d’immagine a 21:9 e 32:9) che allarga il proprio "punto di vista" durante le partite e consente di non perdere alcun dettagli di quello che accade nelle vicinanze dei protagonisti dei nostri titoli preferiti.

La piattaforma proprietaria Tizen permette poi di installare decine e decine di app scegliendole all’interno di uno dei più ampi cataloghi della categoria. Non solo le piattaforme di streaming video e audio: sarà possibile installare anche videogiochi, utility e altre app che miglioreranno la produttività sul lavoro. Grazie a funzioni come PC sul TV e Tap View sarà infatti possibile fare il mirroring da computer e smartphone sul TV: sarà così possibile mostrare video e foto sullo schermo grande del TV o fare videoconferenze di lavoro su un display decisamente più grande.

La compatibilità con Alexa e altri assistenti vocali, invece, permette di controllare il TV con semplici comandi vocali, e non solo. Lo smart TV Samsung è infatti in grado di rilevare dispositivi smart compatibili collegati alla stessa rete Wi-Fi e sincronizzarli immediatamente: questo permetterà di trasformare l’apparecchio in un hub della smart home e gestire gli altri dispositivi dallo schermo.

Smart TV Samsung a rate senza interessi: offerta imperdibile

Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, lo smart TV 43" di Samsung è più conveniente che mai: costa praticamente la metà. Lo sconto del 46% sul listino garantito dal colosso del commercio elettronico fa scendere il prezzo a uno dei livelli più bassi di sempre: comprandolo oggi lo si paga appena 379,00€. Un’offerta da non lasciarsi assolutamente scappare.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o di debito al proprio account possono poi scegliere di pagare lo smart TV a rate senza interessi né spese di istruttoria. Per comprare lo smart TV Samsung a rate a tasso 0 sarà sufficiente scegliere la modalità di pagamento rateale prima di aggiungere il prodotto al carrello e poi seguire la procedura. Senza che sia necessaria l’approvazione di una finanziaria, il Samsung UE43AU9079UXZT costerà 75,80 euro al mese per cinque mesi.

Samsung UE43AU9079UXZT, smart TV 43 pollici con schermo LED, processore Crystal 4K e Dynamic Crystal Color, Alexa integrata