Samsung Galaxy Watch 4, lo smartwatch top a prezzo stracciato: offerta imperdibile

Non solo smartphone o smart TV. Anche se Samsung è nota principalmente per la qualità dei sui telefonini e dei suoi televisori intelligenti, il produttore sudcoreano può vantare una linea di prodotti completa e versatile. Spulciando l’elenco, ad esempio, si scopre che gli smartwatch Samsung sono tra i più validi anti-Apple Watch che oggi è possibile acquistare.

Il Galaxy Watch 4 oggi in offerta su Amazon è indubbiamente tra i migliori smartwatch e sportwatch oggi in commercio. Dotato del sensore Samsung BioActive, non solo è in grado di monitorare continuativamente il battito cardiaco, ma anche la pressione sanguigna ed effettuare all’occorrenza un elettrocardiogramma. Non mancano poi le funzionalità per il tracciamento dell’attività fisica e la possibilità di sincronizzare smartphone e smartwatch e ricevere notifiche e chiamate sull’orologio intelligente. Insomma, un dispositivo completo e versatile che, grazie all’offerta top di oggi su Amazon, diventa un vero e proprio best buy del settore.

Samsung Galaxy Watch 4 da 44 millimetri: specifiche tecniche e funzionalità

Disponibile nella doppia colorazione nero e verde, il Galaxy Watch 4 con cassa da 44 millimetri (display SuperAMOLED da 1,4 pollici) è caratterizzato da specifiche tecniche e funzionalità smart di assoluto rilievo. I sensori di movimento presenti all’interno della cassa monitorano passi e attività fisica di ogni genere: dallo snowboard al ciclismo, dal nuoto al golf. Insomma, un assistente fisico indispensabile, grazie al quale potremmo anche sfidare a distanza i nostri amici: la funzione contapassi permette di confrontare i nostri sforzi fisici con quelli di altre persone nella nostra cerchia e stilare così una vera e propria classifica.

Il vero punto di forza è però un altro: il sensore BioActive progettato dagli ingegneri sudcoreani permette di monitorare i battiti cardiadi, la composizione corporea (ossia la percentuale di grasso presente nel corpo), la pressione sanguigna ed effettuare un elettrocardiogramma. In questo modo sarà sempre possibile tenere sotto controllo tutti i parametri più importanti del nostro corpo e valutare i progressi sul fronte dello stato di salute.

Grazie alla connettività Bluetooth e NFC è possibile sincronizzare il Galaxy Watch 4 con lo smartphone e installare decine d’app che consentiranno di sfruttare al meglio la dotazione hardware del dispositivo indossabile. La batteria da 361 mAh assicura un’autonomia estesa di 40 ore, grazie alla quale utilizzare il dispositivo senza timore che ci lasci “a piedi" a metà giornata.

Samsung Galaxy Watch da 44 millimetri in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Lo smartwatch del produttore sudcoreano è tra le offerte top di Amazon con uno sconto che riduce il prezzo di oltre terzo, con il prezzo che scende al di sotto della soglia dei 200 euro. Sia il modello color nero sia il modello color verde costano 195,00 euro, esattamente 100 euro in meno rispetto al costo di listino usuale. Un’offerta irrinunciabile nel caso in cui cerchiate uno smartwatch/sportwatch che vi permette di monitorare tanto l’attività fisica quanto i principali parametri vitali (incluso l’ecocardiogramma).

