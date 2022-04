Scegliere la giusta offerta Internet casa: i 3 migliori consigli

Quale compagnia scegliere per Internet casa? Valutare quali siano le migliori offerte Internet casa è un processo non particolarmente complesso. Tuttavia, per fare la scelta più giusta per le proprie esigenze ci sono alcuni suggerimenti che si possono prendere in considerazione.

Vediamo allora a cosa prestare attenzione nel processo di scelta e quali sono le offerte Internet casa che si possono sottoscrivere direttamente online.

Confronta subito le migliori offerte Internet casa



1. Utilizza un comparatore di tariffe

Fare una ricerca online sulle migliori offerte Internet casa è roba da poco: basta digitare su un motore di ricerca quello che si sta cercando e si troveranno subito i siti dei differenti operatori di telefonia fissa.

Potrebbe trattarsi di un processo lungo, che può tuttavia essere velocizzato e semplificato se si sceglie di utilizzare un comparatore di offerte Internet casa, come quello messo a disposizione da SOStariffe.it.

In cosa consiste e come funziona? Il comparatore è un tool gratuito e facile da usare: permette di visualizzare, in una sola landing di comparazione, le offerte più interessanti e convenienti tra quelle disponibili in commercio.

Quello che si potrà notare in merito alle offerte attuali è che il costo medio mensile non supera mai i 30 euro, tranne nei casi in cui si sceglie di personalizzare un’offerta base con l’aggiunta di servizi extra, come una promozione mobile con Giga illimitati o un servizio legato all’intrattenimento.

Le offerte Internet casa disponibili oggi sono quasi tutte di tipo all inclusive, quindi comprendono un abbonamento a Internet senza limiti, con il quale si potrà navigare alle massime velocità disponibili, e le chiamate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Si avranno quasi sempre a propria disposizione anche il modem e il contributo di attivazione incluso.

Effettua un’analisi comparativa tra le offerte Internet casa

2. Verifica la tua copertura di rete

Dopo aver valutato quelle che sono le offerte che si possono attivare oggi, è molto importante effettuare una verifica della propria copertura di rete, in modo tale da conoscere in anticipo a quale velocità si potrà navigare.

Nella pratica, si potrà sapere se:

si avrà modo di poter attivare la fibra di tipo FTTH , la più veloce in assoluto (ma non presente ancora in tutta Italia), in grado di raggiungere la velocità di 2,5 Giga in download o di 1 Giga in download, a seconda del gestore telefonico;

si potrà attivare un’ offerta in fibra FTTC , ovvero la fibra misto rame, che permette di navigare fino a 200 Mega in download;

si potrà accedere soltanto a una connessione di tipo ADSL, quindi con la quale navigare fino a 20 Mega in download.

In alcuni casi, in particolare nelle zone che sono più scoperte, potrebbe avere più senso puntare direttamente su una promozione di tipo FWA, ovvero la fibra misto radio, che presenta costi anche inferiori ai 25 euro al mese e con la quale si potranno raggiungere velocità superiori a quelle di una rete ADSL.

La verifica della copertura di rete è utile anche nell’ipotesi in cui si volesse cambiare operatore telefonico: si potrà in questo modo capire qual è la soluzione più veloce alla quale connettersi dal luogo in cui si abita e, dunque, scegliere davvero l’offerta migliore tra quelle disponibili sul mercato.

Attiva una nuova offerta Internet casa

3. Scopri le offerte combinate

Le offerte Internet casa di oggi non sono più delle offerte solo Internet: si tratta infatti di promozioni più complete, con Internet e chiamate incluse, oltre che servizi extra, come quelli legati all’intrattenimento.

Nell’ultimo periodo, ci sono stati due trend che hanno trovato ampia diffusione tra i fornitori di servizi Internet casa. Da un lato, la riduzione dei prezzi per i già clienti mobile, un modo per fidelizzare il loro attaccamento a un provider che è già stato scelto (magari da anni) per la telefonia mobile.

Dall’altro, la presenza di offerte combinate, ovvero promozioni mobile da aggiungere al piano base Internet casa, grazie alle quali si potrà usufruire di prezzi scontati e di offerte non disponibili nel caso di sottoscrizione singola.

Le SIM mobile associate a un’offerta Internet casa, infatti, permettono di disporre di Giga, minuti e chiamate senza limiti a prezzi molto competitivi, non presenti in caso di attivazione singola.

In aggiunta, ci sono alcuni operatori, come TIM o WINDTRE, che permettono di poter avere Giga illimitati su più SIM mobile, senza dover sostenere costi extra rispetto a quelli previsti dal piano base.

Sintetizzando al massimo quanto detto fin qui, nella pratica per scegliere bene si dovrebbe fare sempre una ricerca online, seguendo i suggerimenti riportati fin qui: le promozioni Internet casa sono in continua evoluzione e anche a distanze molto ravvicinate tra loro, si potrebbero trovare soluzioni migliorative in precedenza non disponibili.