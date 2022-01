Scegliere un nuovo operatore Internet Casa: le offerte del mese

Offerte Internet casa: qual è il miglior operatore del momento e quali sono i costi per il cambio gestore Internet? Viene applicata una penale? Ci sono dei tempi da rispettare? Intanto, cambiare gestore telefonico fisso e ADSL perché, per esempio, si vuole attivare un’offerta in fibra ottica non ha costo.

Non sono previste penali, ma solitamente si paga:

il costo di un mese per la dismissione del servizio con il vecchio operatore;

eventuali rate da saldare, relative al modem e al contributo di attivazione.

In merito ai tempi, invece, il cambio di operatore dovrà avvenire in un massimo di 30 giorni, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 40/2007. Vediamo quali sono le migliori offerte Internet casa da attivare sia nel caso di scelta di un nuovo operatore, sia nel caso di attivazione di un’offerta per la prima volta.

Si ricorda che è sempre molto utile effettuare una verifica della propria copertura di rete prima di attivare una qualsiasi promozione.

Premium Fibra di TIM

TIM propone un’offerta Internet casa al prezzo fisso mensile di 29,90 euro e con la quale si potrà navigare, in modo illimitato, con la fibra ottica fino a 1 Giga in download (attualmente è disponibile in più di 200 Comuni).

La promozione comprende anche:

le chiamate illimitate, disponibili solo nel caso di attivazione online, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem TIM HUB+, con Wi-Fi 6 incluso, disponibile al costo di 5 euro al mese per 48 mesi, per un totale di 240 euro;

il contributo di attivazione, incluso nel costo mensile al costo di 10 euro al mese per 24 mesi, per un totale di 240 euro.

Fastweb Casa

L’operatore Fastweb propone due offerte Internet casa per navigare alla velocità della fibra ottica. La prima è Fastweb Casa Light, disponibile al costo di 25,95 euro al mese, e nella quale sono inclusi:

la fibra ultraveloce, fino a 2,5 Giga in download;

le chiamate a consumo;

il modem FASTGate;

i corsi della Fastweb Digital Academy;

l’attivazione.

La promozione Fastweb casa, invece, ha un costo di 28,95 euro al mese e comprende:

la fibra ultraveloce, fino a 2,5 Giga in download;

le chiamate illimitate, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

l’Internet Box NeXXt con Wifi di ultima generazione e Alexa integrata;

i corsi della Fastweb Digital Academy;

l’attivazione.

La promozione potrà essere personalizzata anche con l’aggiunta dell’amplificatore Wi-Fi Booster: in questo caso, si pagherebbe un costo mensile di 32,95 euro. In aggiunta, si potranno scegliere anche delle SIM mobile da inserire il piano mensile, quali per esempio:

l’offerta Fastweb Mobile, che ha un costo di 7,95 euro al mese e comprende 90 Giga e le chiamate illimitate + il 5G incluso; l’offerta Fastweb Mobile Maxi, che ha un costo di 10,95 euro al mese e comprende 150 Giga e le chiamate illimitate + il 5G incluso; l’offerta Fastweb Mobile Dati, che ha un costo di 19,95 euro al mese e comprende 300 Giga + il 5G incluso.

Vodafone Internet Unlimited

La promozione proposta da Vodafone, Internet Unlimited, ha un costo mensile scontato di 24,90 euro (invece di 29,90 euro al mese) e comprende:

il costo di attivazione gratuito;

la spedizione gratuita;

Internet fino a 2,5 Giga in download;

le chiamate illimitate da numero fisso, ma solo nel caso di attivazione online;

il modem con Wi-Fi Optmizer, di ultima generazione.

La promozione base potrà essere personalizzata con l’aggiunta di una SIM mobile con minuti, messaggi e Giga senza limiti, al costo mensile totale di 34,90 euro. Per i già clienti Vodafone mobile, inoltre, la promozione Internet Unlimited potrà essere attivata al costo fisso mensile di 22,90 euro, al quale si aggiunge un contributo una tantum di 19,90 euro per l’attivazione.

Super fibra WINDTRE

La Super Fibra di WINDTRE, con Internet illimitato fino a 1 Giga in download e chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ha un costo di 26,99 euro al mese.

Nel piano mensile, sono inclusi anche:

il modem con Wi-Fi 6 di ultima generazione;

12 mesi di Amazon Prime Video;

Giga illimitati su 3 SIM mobile;

la Super Assistenza fornita da AnyTech365.

WINDTRE propone, inoltre, la Super Fibra per i già clienti mobile al costo mensile di 22,99 euro e dà la possibilità di poter migliorare le performance della connessione (soprattutto nelle case di grandi dimensione) con l’attivazione della Super Fibra Top Wi-Fi. In pratica, si aggiunge (con soli 2 euro in più al mese), il Wi-Fi Extender.