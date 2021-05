La scheda di memoria da 128 GB col 40% di sconto

Oggi più che mai la nostra vita è digitale e lo spazio di archiviazione dei nostri dati non basta mai. Certo, ci sono i servizi in cloud per avere tanto spazio online per archiviare i nostri dati, ma costano un po’ e i dati non sono realmente nelle nostre mani: senza connessione a Internet, ad esempio, una foto o un video del telefono che sono stati già sincronizzati non li possiamo vedere.

Per questo i moderni smartphone hanno sempre più spazio di archiviazione e molti di loro hanno anche la memoria espandibile. Inserendo una schedina microSD, infatti, è possibile aggiungere tanti Giga di spazio per i nostri file. Si tratta di un enorme vantaggio, specialmente se il telefono ci permette di registrare video in risoluzione Full HD o superiore: i file generati per questi filmati, infatti, occupano centinaia di MB di spazio e a saturare i 64/128 GB di memoria che troviamo oggi mediamente in uno smartphone low cost ci vuole veramente poco. Ma come scegliere la giusta scheda di memoria microSD e, soprattutto, quanto costa?

Come scegliere la scheda microSD

Dando per scontata la compatibilità, ormai praticamente certa, tra tutte le schedine di memoria e tutti gli smartphone o tablet, i parametri da valutare prima dell’acquisto sono due: capienza e velocità.

Le schedine di memoria di solito hanno una capienza che varia tra 32 GB e 1 TB (cioè 1.000 GB). Se parliamo di capienza, quindi, è chiaro che più ce n’è e meglio è: avremo tanto spazio per i nostri video e le nostre foto (o, magari, per i pesanti backup di WhatsApp).

Parlando di memoria, invece, le schedine microSD sono classificate in tre modi: la classe “C“, la classe “U" e la classe “V“. Tutte e tre, in vari modi, indicano la velocità di scrittura minima garantita sulla memoria interna della schedina. Più è alta e meglio è, perché foto e video verranno scritte in modo più veloce e se faremo video in alta risoluzione o ad alto frame rate sarà generato un grande flusso di dati da scrivere velocemente sulla scheda.

Quanto costa una scheda microSD

I due parametri già descritti, velocità e capienza, determinano anche il prezzo della scheda di memoria microSD: più è grande e più è veloce, più costa. Ma, per fortuna, spesso si trovano offerte molto vantaggiose che ci permettono di fare grandi affari.

E’ il caso di questa ottima scheda di memoria di SanDisk (a sua volta ottimo e affidabilissimo produttore di memorie), disponibile nei tagli che vanno da 32 GB a 1 TB, con prezzi che vanno da 9,49 euro a 250 euro. Se scegliamo il taglio da 128 GB facciamo bingo: al momento è in vendita su Amazon a meno di 20 euro, con uno sconto del 41% rispetto ai circa 30 euro iniziali. Volete un consiglio? A questo prezzo compratela al volo, vi potrebbe sempre servire.

SanDisk Ultra Scheda di Memoria microSDXC, fino a 120 MB/s, 128 GB