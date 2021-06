Prime Day, microSD Samsung: una pioggia di GB a metà prezzo

Le schede microSD hanno conquistato il mondo dell’elettronica con le loro dimensioni minuscole, che ci permettono di usarle anche negli smartphone per aumentare i GB di spazio di archiviazione, il prezzo vantaggioso e uno standard universalmente accettato da tutti i produttori.

Chi le compra va sul sicuro: le inserisce nel device e funzionano. L’unica accortezza da prendere è quella di controllare lo standard di velocità della scheda, ma gli ultimi modelli difficilmente scendono sotto i 60 Mb al secondo e vanno quindi più che bene per la maggior parte degli utilizzi (velocità superiori sono essenziali solo sulle fotocamere e videocamere digitali di alto livello). Non poteva quindi mancare, in occasione dell’Amazon Prime Day, una serie di corpose offerte su queste schedine di memoria. Offerte che rendono questi prodotti ancora più vantaggiosi e alla portata di tutti, tanto che anche chi non ha bisogno di una schedina SD oggi dovrebbe pensare a comprarne una per il futuro approfittando degli sconti.

Samsung microSD Evo Select: caratteristiche tecniche

Tra le tante in sconto oggi su Amazon abbiamo scelto la scheda di memoria microSD Samsung Evo Select UHS-I U3, con adattatore SD incluso (serve, ad esempio, per inserire la schedina nei laptop con il solo slot SD e non microSD).

Samsung, in quanto a memorie, è una garanzia: è il più grande produttore al mondo e detiene i brevetti per le tecnologie più avanzate. In questo caso si tratta di un prodotto di largo consumo, utile a tutti: una scheda di memoria con tagli da 32, 64, 128, 256 e 512 GB (tutti scontati).

Lo sconto più vantaggioso è quello del 54% sul modello da 256 GB, che vanta una velocità di scrittura di 90 Mb per secondo. La scheda è resistente all’acqua, al calore, ai raggi X e ai campi magnetici, ottima quindi da portare in vacanza per aumentare la quantità di foto e video che possiamo scattare e girare durante le ferie estive.

Samsung microSD: l’offerta Prime Day

Le schedine microSD sono già abbastanza economiche in rapporto ai GB di spazio offerti: Samsung MB-ME256HA Evo Select da 256 GB ha un prezzo di listino di circa 61 euro (appena 24 centesimi al GB).

Questo prezzo scende a soli 28 euro (-54%) in occasione dell’Amazon Prime Day, trasformando questa schedina in un ottimo acquisto in vista dell’estate.

Samsung MB-ME256HA Evo Select – Scheda microSD da 256 GB