Scilla e Cariddi: i nuovi virus che attaccano sia Android che iPhone

Dai ricercatori di Human Security arriva l’allarme: decine di app infette da due virus sono state pubblicate negli ultimi tre anni sia sul Google Play Store che sull’Apple App Store e tali app hanno collezionato non meno di 13 milioni di download. I due virus si chiamano Scilla e Cariddi (Scylla e Charibdis) e derivano dal già noto Poseidon. I tre nomi, oltre alla passione per la mitologia greca che evidentemente hanno i ricercatori di Human, indicano in modo simbolico la caratteristica principale di questi virus: stanno nascosti sotto il livello del mare, per non farsi scoprire.

Poseidon, Scilla e Cariddi

Tutto inizia nel 2019, quando i ricercatori scoprono 40 app Android infette da quello che battezzano con il nome di "Poseidon", un adware che ha come scopo quello di frodare i circuiti pubblicitari aprendo migliaia di banner pubblicitari per incassare i profitti. Si trattava di un virus abbastanza grezzo e, soprattutto, mal celato: chi lo aveva sviluppato, infatti, non era riuscito a nasconderlo bene tanto è vero che fu presto scoperto e le app infette furono rimosse dal Play Store.

Poi, nel 2020-21, è stato scoperto "Cariddi": per Human Security è una sorta di figlio di Poseidon, perché condivide lo schema tecnico ma, in più, riesce a nascondersi molto meglio. Ora, nel 2022, è il turno di "Scilla" che, secondo i ricercatori, è a sua volta nipote del codice originario e molto più raffinato nel nascondersi agli occhi dei sistemi antivirus.

E, infatti, chi l’ha sviluppato è riuscito a pubblicare oltre 80 app infette sia sul Play Store che sull’App Store bypassando ogni controllo. Riuscire a pubblicare app infette per iOS e per gli iPhone è molto più difficile, perché i controlli di Apple sul codice sono molto rigorosi e, soprattutto, perché le regole di scrittura delle app sono rigidissime.

Cosa fanno Scilla e Cariddi

Dei due virus scoperti dai ricercatori, al momento, sta girando solo Scilla. Si tratta, anche in questo caso, di un adware creato per usare lo smartphone dell’utente come "macchina dei click" su banner pubblicitari provenienti dai tradizionali circuiti internazionali. Si tratta di una truffa ai danni principalmente di quei circuiti, che pagano ogni click sui banner come se fosse un reale click dell’utente.

Scilla apre i banner in background e l’utente molto spesso non li riesce nemmeno a vedere. Dopo aver aperto il banner Scilla riesce anche a simulare il click. Il tutto, molto spesso, mentre il cellulare non è in uso. Questo si traduce in un consumo anomalo di dati e di batteria, perché lo smartphone non sta mai fermo: appena lo posiamo si mette al lavoro di nascosto per truffare i circuiti pubblicitari e generare profitti.

Scilla e Cariddi: le app infette

I ricercatori di Human Security hanno pubblicato i nomi di tutte le app infette scoperte e sono veramente tante. In mezzo, ovviamente, c’è di tutto: tanti videogiochi e solitari, alcune app fotocamera, app di fotoritocco e molto altro. Ecco le app per iOS:

Loot the Castle

Run Bridge

Shinning Gun

Racing Legend 3D

Rope Runner

Wood Sculptor

Fire-Wall

Ninja Critical Hit

Tony Runs

Queste, invece, le app infette per Android:

Super Hero-Save the world

Spot 10 Differences

Find 5 Differences

Dinosaur Legend

One Line Drawing

Shoot Master

Talent Trap – NEW

Pulley Parkour

Chop Flake 3D

Weapon Fantasy

Balloon Shooter

Musical Shoot

Chop Slices

Ninja Slice

Work Now!

Bottle Jump

Corn Scraper

Idle Wood Maker

Pop Girls Schooler

Romy Rush

Spear Hero

Dig Road Balls

BOO Popstar

Draw Complete

Rush 2048:3D Shoot Cubes

Meet Camera

Auto Stamp Camera

Roll Turn

Hiding Draw

Peter Shoot

Design n Road

Draw Complete

Thief King

Downhill Race

Draw a War

Rescue Master

Spin:Letter Roll

Helicopter Attack – NEW

Crush Car

Relx cash

War in Painting

Bike Extreme Racing

Player Spiral Maker 3D

Match 3 Tiles

2048 Merge Cube – Win Cash

Super Flake

Arrow Coins

Parking Master

Five-Star Slice

Sand Drawing

Mr Dinosaur: Play your Dino

Track Sliding New

Beat Kicker New

Fill Color 3D

Draw Live

Draw 1 Stroke

Fidget Cubes

Girls Fight

Ninja Assassin

Shooting Puzzle 2020

Lady Run

Magic Brush 3D

Shake Shake Sheep

Number Combination: Colored Chips

Jackpot Scratcher-Win Real

Scratch Carnival

Ztime:Earn cash rewards easily

One Line Drawing

Shoot it: Using Gun

Billionaire Scratch

Lucky Wings – Lotto Scratchers

Lucky Star: Lotto Scratch

Shake Shake Pig

Lucky Money Tree

Run And Dance

Lucky Scratchers: Lotto Card

Pull Worm

Crowd Battle:Fight the bad guys

Shoot Dummy – Win Rewards & Paypal Cash

Come rimuovere Scilla e Cariddi

La brutta notizia per gli utenti Android è che, come è facile notare, le app infette per questo sistema operativo sono molte di più. La buona notizia, invece, è che il sistema Google Play Protect procede a cancellare automaticamente dagli smartphone le app infette che vengono rimosse dal Play Store. Nella stragrande maggioranza dei casi, quindi, gli utenti Android non dovranno far nulla per rimuovere Scilla e Cariddi.

La buona notizia per gli utenti iOS è che le app infette sono appena una decina. La brutta notizia, invece, è che su iOS non esiste un meccanismo come quello appena descritto per Android e, di conseguenza, i possessori di iPhone e iPad dovranno cercare e rimuovere manualmente le app infette con Scilla e Cariddi.