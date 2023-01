Scopa elettrica Rowenta: col doppio sconto è un affare

La pulizia dei pavimenti è uno dei lavori domestici più faticosi, noiosi e fastidiosi ma anche, purtroppo, uno di quelli che va fatto più di frequente. Per questo, nel 1876, Anna e Melville Bissel inventarono un apparecchio montato su una carrozza trainata da cavalli che serviva a pulire i tappeti: era il primo aspirapolvere.

Da allora la tecnologia ha fatto passi da gigante e oggi non c’è casa senza un aspirapolvere. Negli ultimi anni, poi, sono arrivati gli aspirapolvere 2 in 1, che lavano anche il pavimento. Costano un po’ di più, ma sono ancora più comodi. Ce ne sono decine sul mercato, ma Rowenta X-Combo è quello che vi suggeriamo oggi: è una ottima scopa elettrica ed è in doppio sconto su Amazon, grazie anche ad un coupon.

Rowenta X-Combo – Scopa elettrica e lavapavimenti

Rowenta X-Combo: caratteristiche tecniche

Rowenta X-Combo è una scopa elettrica aspirapolvere e lavapavimenti cordless, con batteria ricaricabile in 4 ore, autonomia di 60 minuti e potenza di 215W. Rowenta X-Combo aspira e lava contemporaneamente le superfici (piastrelle, legno, linoleum o laminato), in un solo passaggio.

Sulla parte anteriore del manico, progettato con presa ergonomica, sono posizionati i pulsanti che attivano le tre modalità di pulizia: solo aspirazione, solo lavaggio o aspirazione e lavaggio insieme. Nell’anello inferiore è posto il grilletto che serve ad attivare il "boost", cioè a portare a massima potenza il motore di aspirazione.

Motore dotato di tecnologia ciclonica, che spinge la polvere in un contenitore rimovibile (l’aspirapolvere non ha il sacchetto) che può essere svuotato mediamente una o due volte a settimana. Il filtro, posizionato all’interno del contenitore, ha una vita di due anni.

Sotto la testa della scopa, invece, ci sono due pannetti in microfibra rotanti che lavano il pavimento prelevando l’acqua da un piccolo serbatoio, dove è possibile mettere anche un po’ di detersivo. I pannetti sono anche lavabili in lavatrice.

Rowenta X-Combo: l’offerta Amazon

La scopa elettrica e lavapavimenti Rowenta X-Combo ha un prezzo di listino di 299,99 euro, non bassissimo ma in linea con la scheda tecnica e, soprattutto, con la fama e l’affidabilità del marchio tedesco fondato 114 anni fa.

Oggi, tuttavia, è possibile comprare Rowenta X-Combo ad un prezzo molto inferiore grazie allo sconto Amazon del 13%, al quale si aggiunge un ulteriore coupon da 75 euro (che viene applicato al momento del pagamento). Il prezzo finale della scopa elettrica lavapavimenti Rowenta X-Combo è di 184,99 (-13%, -40 euro, -75 euro).

