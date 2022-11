Scopa elettrica Philips al minimo storico: lo sconto è sconvolgente

Da oggi partono ufficialmente le offerte Black Friday di Amazon, due giornate di sconti speciali all’interno della Black Week iniziata la scorsa settimana e che ci accompagnerà fino al 28 novembre. Oltre a tutte le offerte viste nei giorni scorsi, in questo evento speciale se ne aggiungono di nuove e anche in questo caso riguardano centinaia di prodotti. Compresa questa scopa elettrica di cui vi parleremo in questo articolo. Si tratta di un’aspirapolvere senza fili top di gamma con tecnologie avanzatissime e che assicura una pulizia completa dell’abitazione. Il merito è della spazzola con aspirazione a 360 gradi che raccoglie la polvere in tutte le posizione, anche negli angoli dove solitamente si fa fatica ad arrivare. Stiamo parlando della scopa elettrica Philips SpeedPro Max.

Oggi la troviamo in offerta con uno sconto speciale del 42% che fa risparmiare ben 180€ sul prezzo di listino. Per l’aspirapolvere si tratta del minimo storico e anche del miglior prezzo web. Il rapporto qualità-prezzo è davvero eccezionale: assicura prestazioni elevatissime e costa molto meno rispetto a modelli molto più blasonati. E c’è anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero. Una super promo Black Friday Amazon da non farsi scappare.

Scopa elettrica Philips SpeedPro Max: la scheda tecnica

In questo Black Friday Amazon ci sono tantissime offerte che catturano l’attenzione per il loro prezzo, ma ce ne sono poche che possono essere definite best buy. E questa che riguarda la scopa elettrica Philips Speed Pro Max è sicuramente una di queste. E il merito, oltre che del prezzo, è anche e soprattutto delle caratteristiche dell’elettrodomestico. Vediamole insieme.

La Philips SpeedPro Max è una scopa elettrica 2 in 1. Cosa vuol dire? Che è possibile rimuovere la spazzola e utilizzarla come se fosse un’aspirabriciole sfruttando la bocchetta a lancia. In questo modo si può aspirare velocemente le briciole del pranzo oppure la polvere che si annida in un angolo. Altro elemento top della scopa elettrica Philips è la spazzola di aspirazione a 360 gradi in grado di raccogliere lo sporco da tutti i lati. Inoltre, grazie alle luci LED integrate si riesce a vedere anche la polvere nascosta.

La scopa elettrica utilizza l’innovativa tecnologia ciclonica che permette una potenza maggiore di aspirazione. La tecnologia proprietaria PowerCyclone 8 utilizza un triplo sistema di filtrazione in modo da far arrivare solamente aria pulita al potente motore digitale PowerBlade.

Ottima anche l’autonomia: utilizzando la modalità Eco si arriva fino a un utilizzo continuo di 65 minuti. Sul display digitale è possibile controllare in ogni momento l’autonomia residua e anche la modalità utilizzata. Tutto lo sporco viene raccolto all’interno dell’apposito contenitore che si può svuotare molto facilmente evitando nubi di polvere.

Philips SpeedPro Max in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo la scopa elettrica Philips SpeedPro Max in offerta su Amazon a un prezzo di 249,99€, con uno sconto del 42% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è davvero molto interessante: ben 180€. Per l’aspirapolvere si tratta del prezzo più basso di sempre sul sito di e-commerce e c’è anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva direttamente in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni.

