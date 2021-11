Gli auricolari Sennheiser ideali per la musica scendono sotto i 100 euro

Anche se gli auricolari True Wireless hanno fatto registrare un boom di vendite soprattutto dopo il corrispondente boom dello smart working, originariamente questi dispositivi nascevano non per il lavoro, ma per uno scopo assai più piacevole: ascoltare la musica, liberandosi dalla schiavitù del cavo.

Oggi, sul mercato, di prodotti ingegnerizzati in modo specifico per questo scopo non ne sono rimasti molti. Al massimo si trovano cuffiette wireless dalla qualità molto buona, che permettono “anche" di sentire la musica con un risultato gradevole. A fare la differenza tra un auricolare che nasce per la musica e uno che può essere usato anche per la musica è, soprattutto, la riduzione attiva del rumore (ANC). La riduzione attiva del rumore è una funzionalità comodissima per le chiamate e per ascoltare qualsiasi contenuto in luoghi molto rumorosi, ma allo stesso tempo modifica il suono proiettato nel canale uditivo e, di conseguenza, “sporca" la musica. Per fortuna, però, esistono prodotti di ottima qualità che hanno il coraggio di fare a meno dell’ANC, perché sono rivolti proprio a chi cerca la qualità e la fedeltà nella riproduzione dei brani musicali. Prodotti come gli auricolari Sennheiser CX True Wireless, che al momento sono anche in sconto su Amazon.

Sennheiser CX True Wireless: caratteristiche tecniche

Sennheiser è un marchio storico nel settore della musica professionale: sono celebri sia i suoi microfoni che le sue cuffie, di ogni tipo. Le Sennheiser CX True Wireless sono cuffiette senza fili molto particolari, una via di mezzo tra gli auricolari con e senza cancellazione del rumore.

Sono infatti dotati di cancellazione “passiva" del rumore, ottenuta cioè semplicemente grazie alla loro forma: sono cuffiette di tipo “in-ear“, che entrano nel canale uditivo e lo sigillano grazie ai gommini. Una caratteristica che li rende poco adatti all’uso all’aria aperta, in movimento in città, perché non sentire cosa succede attorno a noi può essere pericoloso (gli auricolari con ANC hanno la funzione “trasparenza" per rimediare al problema).

Ma dentro casa, o comunque in un luogo “sicuro“, la mancanza dell’ANC fa la differenza nella qualità di ascolto: il suono arriva dritto all’orecchio senza alcuna “magia" degli algoritmi di soppressione del rumore.

Le Sennheiser CX True Wireless sono dotate di driver da 7 millimetri e hanno una risposta in frequenza veramente molto estesa: da 5 Hz a 21 kHz, ben oltre lo spettro sonoro che l’orecchio umano è in grado di percepire. Possono essere usate anche per le chiamate e le call di lavoro, ovviamente, grazie ai due microfoni con risposta tra 100 Hz e 10 kHz, ma ribadiamo che manca la cancellazione attiva del rumore.

La connessione al dispositivo di riproduzione avviene tramite Bluetooth 5.2 Low Energy e gli auricolari possono riprodurre file codificati in AAC, SBC e aptX. Interessantissima l’equalizzazione, che può essere gestita in modo avanzato tramite l’app a supporto. Buona anche l’autonomia: fino a 9 ore di musica con una carica (27 ore con la carica della custodia).

Sennheiser CX True Wireless: l’offerta Amazon

Le Sennheiser CX True Wireless sono quindi cuffiette wireless con un target ben preciso: l’amante della buona musica, che ha intenzione di usarle soprattutto per ascoltare nei momenti di relax brani musicali, canzoni o anche film mantenendo una elevata fedeltà e riducendo al minimo le distorsioni.

Il prezzo di listino è di 120 euro, che non sono molti anche se manca l’ANC proprio perché la mancanza dell’ANC è voluta e compensata da una elevata qualità di riproduzione. Al momento, però, è possibile comprare le Sennheiser CX True Wireless su Amazon a 98,99 euro (-21 euro, -17%), con il prodotto venduto e spedito da Amazon. Se quello che state cercando è la qualità al giusto prezzo, allora è il momento di comprarle.