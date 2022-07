Sennheiser Momentum 3: le cuffie comode e di qualità sono in super sconto

In offerta su Amazon ad un prezzo veramente interessante, vi sono ora le Sennheiser Momentum 3 Wireless. Cuffie super comode e di qualità, le Momentum 3 rappresentano una delle migliori scelte se si desidera un dispositivo in grado di garantire lunghe (e comode) sessioni di ascolto, estetica moderna ed una tecnologia all’avanguardia.

Le cuffie Sennheiser Momentum 3 presentano un design robusto e confortevole, oltre che elegante. Il bel dispositivo dell’azienda tedesca è caratterizzato da poggiatesta e padiglioni in vera pelle e le cuffie, grazie all’accurata progettazione, assicurano a chi le indossa il comfort giusto per immergersi in lunghe sessioni di ascolto. Inoltre, l’archetto in acciaio opaco e le coperture solide fanno sì che le Momentum 3 siano le cuffie ideali per chi è sempre in movimento e desidera un device dal look che non passa inosservato. Ovviamente, le cuffie garantiscono un suono ricco e dettagliato e, grazie, alle differenti funzionalità che hanno in dotazione, rappresentano il dispositivo perfetto per chi chiede il massimo, da diversi punti di vista. Ecco perchè è così importante tenere in considerazione l’offerta che Amazon sta dedicando loro, visto che il prezzo di listino non può che essere importante su un prodotto di questo livello.

Sennheiser Momentum 3: funzionalità

Le cuffie Sennheiser Momentum 3 sono dotate delle funzioni di Active Noise Cancellation (ANC) e Transparent Hearing: la prima con tre modalità personalizzabili in base ai differenti ambienti, la seconda permette a chi le indossa di ascoltare i suoi ambientali senza togliersi le cuffie.

Queste feature sono gestite attraverso l’App Sennheiser Smart Control, che ha anche un equalizzatore incorporato e permette, grazie ad un’interfaccia a 3 pulsanti, di passare facilmente dall’ascolto della musica alla gestione delle chiamate.

Le cuffie targate Sennheiser godono anche delle funzioni Auto On/Off e Smart Pause, che permettono alle Momentum 3 di accendersi automaticamente quando l’utente le indossa e di mettersi in pausa quando si "accorgono" che vengono tolte. Inoltre, le Sennheiser Momentum 3 Wireless offrono un’integrazione con l’assistente vocale dello smartphone.

All’interno della confezione, oltre alle belle cuffie di Sennheizer troviamo: una guida all’uso, un cavo di ricarica Type-C, un convertitore da USB-C a USB-A e un cavo audio da 3.5mm.

Sennheiser Momentum 3: l’offerta Amazon

Le Sennheiser Momentum 3 sono attualmente in offerta su Amazon e, grazie al vantaggioso sconto, è possibile acquistarle ad un prezzo veramente interessante.

Di listino, le cuffie del noto marchio costano 399 euro, ma con la promozione di Amazon si arriva a 306 euro (-93 euro, -23%). Le cuffie Sennheiser Momentum 3 sono vendute e spedite da Amazon.

Sennheiser Momentum 3 – Cuffie a padiglione con ANC