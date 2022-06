Il kit che rende smart il condizionatore

Con il caldo è arrivata la bella stagione, ma anche la stagione dei condizionatori, che precede di un bimestre la stagione delle bollette di fuoco. E, col caroenergia degli ultimi mesi, quest’estate bisognerà stare molto attenti ai consumi dei condizionatori. Oppure bisognerà diventare molto smart, usando dispositivi come il kit Sensibo Sky consente di rendere smart, grazie al controllo remoto, qualunque dispositivo di un sistema caldo-freddo.

Infatti, con questo device, è possibile installare il controllo da remoto a condizionatori (anche portatili e da finestra), climatizzatori, pompe di calore, minisplit e caloriferi. I sistemi caldo-freddo, grazie, al kit Sensibo Sky possono essere trasformati in impianti IoT, ossia coordinati attraverso la domotica, con l’obiettivo di assicurare il migliore comfort, ottimizzare i consumi e dunque la spesa della bolletta energetica. Con la funzione timer è possibile programmare l’accensione o lo spegnimento di un condizionatore o della pompa di calore. Si possono impostare le temperature, attivare i comandi vocali con Google, Alexa o Siri, predisporre un piano di sette giorni delle accensioni, spegnimenti e temperature per ogni stanza e per ogni macchina: dunque indipendenti l’una dall’altra. Infatti, l’app Sensibo consente di organizzare il sistema di raffrescamento (o riscaldamento) da remoto, quindi da smartphone (ma anche da laptop) tenendo sotto controllo tutte le macchine connesse, inclusi alcuni parametri come temperatura e umidità che sono ricavati dalla funzione Climate React.

Sensibo Sky: caratteristiche tecniche

Il kit Sensibo Sky che trasforma il sistema di raffrescamento o riscaldamento in un sistema smart è composto dal box che gestisce le connessioni tra telecomando a infrarossi delle singole macchine all’App Sensibo. In pratica Sensibo Sky apprende i comandi disponibili nel telecomando dell’apparecchio e poi li imita, permettendoci di comandare il condizionatore da lontano: noi comandiamo lui, con l’app, e lui comanda i condizionatori, imitando il telecomando.

Come prima operazione, quindi, è necessario collegare il box Sensibo alla presa elettrica e subito dopo procedere con la registrazione delle macchine da controllare da remoto.

Dopo aver installato l’app Sensibo e registrato le macchine sarà possibile impostare le funzioni che includono, come anticipato, il timer di accensione e spegnimento, l’opzione per avvendere il clima solo quando presenti persone nella stanza o entro una determinata area (geofencing), mettendo a riposo le macchine collegate quando siamo lontani, per ridurre il consumo energetico.

Si possono collegare gli assistenti vocali Amazon Alexa, Apple Siri e Google Assistant così come è possibile collegare le temperature indipendentemente dal clima esterno. Infatti, grazie al bilanciamento della funzione Zona climatica, i sensori impostano il rapporto temperatura/umidità per ottenere un clima naturale.

Infine, l’app Sensibo consente di gestire autonomamente ogni singola stanza e, per ogni macchina collegata, è possibile impostare preferenze di temperatura/umidità indipendenti.

Sensibo Sky: l’offerta di Amazon

Il kit Sensibo Sky di per sé, non è affatto costoso e permette di risparmiare moltissimo sulla bolletta. Adesso, poi, è in vendita su Amazon con un ottimo sconto al prezzo finale di 99 euro (-36 euro, -27%).

Sensibo Sky Controllo Remoto con App Smart Aria Condizionata