Serie A, come vedere Inter - Cagliari in TV e in streaming

26 Gennaio 2020 - Seconda giornata di ritorno per la Serie A 2019-2020. L’Inter è attesa dalla partita in casa contro il Cagliari, un match sulla carta molto interessante, nonostante la squadra sarda stia vivendo un momento un po’ complicato a causa di un calo di forma. L’Inter, invece, è reduce da due pareggi, rispettivamente contro Atalanta e Lecce e per non perdere il treno Scudetto è costretta a vincere.

Antonio Conte deve ancora fare i conti con i problemi di formazione. A centrocampo non ci sarà Brozovic, uscito malconcio dalla partita contro il Lecce, al suo posto giocherà Borja Valero. In difesa spazio a Bastoni al posto di Godin. In attacco confermata la coppia Lautaro – Lukaku. Debutto sulla fascia destra per Young, appena arrivato dal Manchester United. Nel Cagliari, invece, torna in porta Cragno che ha finalmente recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo dall’inizio della stagione. Per il resto Maran conferma il 4-3-2-1 con Nainggolan e Joao Pedro dietro l’unica punta Simeone.

Inter – Cagliari, come tutti i match della domenica alle 12:30, è un’esclusiva di DAZN e può essere visto in TV anche sul canale DAZN 1 di Sky (numero 209). Disponibile lo streaming sull’app di DAZN.

Serie A, orario di inizio Inter – Cagliari

Il calcio d’inizio di Inter – Cagliari è fissato alle ore 12:30 di domenica 26 gennaio. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Probabili formazioni Inter – Cagliari

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan; Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

Come vedere in TV Inter – Cagliari

Essendo la partita del pranzo della domenica Inter – Cagliari è un’esclusiva di DAZN. Il match può essere visto in TV utilizzando uno smart TV che supporta l’app di DAZN oppure sintonizzandosi sul canale DAZN 1 di Sky.

Come guardare in streaming Inter – Cagliari

Lo streaming di Inter – Cagliari è disponibile solo sull’app di DAZN, compatibile con smartphone, tablet e computer. Per vedere in streaming Inter – Cagliari è necessario lanciare DAZN, inserire le proprie credenziali e premere sul box dedicato al match presente nell’homepage del servizio. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming di Inter – Cagliari.