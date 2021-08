Serie A in TV: l'offerta definitiva per guardare il campionato

Gli appassionati di calcio avranno a propria disposizione diverse possibilità per poter vedere la nuova stagione della Serie A: quali sono le offerte migliori, con le quali sarà possibile vedere tutte le partite del campionato?

Rispetto allo scorso anno, gli accordi commerciali sono cambiati: ad aggiudicarsi tutte e 10 le partite della serie A in diretta streaming è stato infatti DAZN, mentre sul competitor Sky saranno disponibili soltanto 3 partite su 10 (che, comunque, non saranno più in esclusiva).

Vediamo di seguito quello che si consiglia di fare, soprattutto per tutti i clienti Sky che per l’anno 2020-2021 hanno avuto a propria disposizione ben 7 partite su 10 in esclusiva (mentre le altre 3, ricordiamo, erano su DAZN).

Serie A per i clienti Sky

Per non perdere i clienti che erano stati attratti da Sky proprio per le partite della Serie A, il colosso delle Pay TV ha lanciato il pacchetto calcio gratuito nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2021, che scatterà in automatico per tutti gli abbonati.

A partire dal 1° ottobre, il pacchetto avrà un costo di 5 euro al mese, con possibilità di disdire senza alcuna penale fino al 31 dicembre 2021, e comprenderà:

3 partite della serie A;

la serie B e i campionati esteri.

I canali di calcio di DAZN non saranno più disponibili su Sky: per questo i clienti che vogliono mantenere attivo il pacchetto Sky + DAZN, dovranno iscriversi alla piattaforma di live streaming.

Come funziona DAZN

Fino a qualche mese fa il costo di DAZN era di 9,99 euro al mese: il fatto che la piattaforma si sia aggiudicata tutte le partite della serie A ha portato a un rincaro del prezzo dell’abbonamento, che per i nuovi clienti è pari a 29,99 euro al mese.

Per i vecchi clienti il prezzo passerà, in un primo momento, da 9,99 euro al mese a 19,99 euro: DAZN dà comunque la possibilità a tutti i disdire il proprio abbonamento in qualsiasi momento, senza dover pagare penali o costi aggiuntivi.

L’abbonamento a DAZN è davvero molto semplice. Sarà sufficiente creare un account inserendo:

nome;

cognome;

indirizzo email;

password.

Si dovrà indicare un metodo di pagamento tra i tanti messi a disposizione da DAZN e si potranno vedere fin da subito tutti i contenuti disponibili.

DAZN su TIMVISION: le nuove proposte di TIM

Una delle principali novità del 2021 è l’accordo commerciale siglato tra DAZN e TIM, disponibile per i clienti fisso e mobile. Nella pratica, si avrà la possibilità di attivare DAZN con l’offerta Internet casa di TIM.

I clienti di linea fissa TIM che attiveranno l’offerta entro il 16 agosto 2021, pagheranno 0 euro fino al 31 agosto 2021. La promozione avrà poi un costo scontato di 29,99 euro al mese per 12 mesi, che diventeranno 34,99 euro al termine del periodo promozionale. Questi costi saranno validi anche per i clienti con linea mobile TIM.

Nel piano sono praticamente inclusi:

TIMVISION, che ha un costo di 6,99 euro al mese; DAZN, che ha un costo di 29,99 euro al mese; Infinity+, che ha un costo di 7,99 euro al mese.

L’offerta TIMVISION Calcio e Sport prevede un contributo di 19,99 euro una tantum per l’attivazione e 36 euro da pagare in 12 rate mensili, che sono già inglobati nel costo totale dell’offerta, per un totale di 55,99 euro.

Tra gli altri pacchetti che si possono attivare con TIM e che includono DAZN e tutta la serie A ci sono:

TIMVISION Calcio e Sport con Disney+ , che ha un costo di 34,99 euro al mese per 12 mesi, ed è poi disponibile a 39,99 euro al mese (fino al 31 agosto 2021 è gratuito);

TIMVISION Calcio e Sport con Netflix , che ha un costo di 39,99 euro al mese per 12 mesi, ed è poi disponibile a 44,99 euro al mese (fino al 31 agosto 2021 ha un costo di 10 euro al mese);

TIMVISION Gold, che ha un costo di 44,99 euro al mese per 12 mesi, ed è poi disponibile a 49,99 euro al mese (fino al 31 agosto 2021 ha un costo di 10 euro al mese).

Oltre al grande calcio e alla serie A, con TIMVISION si potranno vedere film e serie TV italiani e internazionali, cartoni animati, produzioni originali, il catalogo completo di Discovery+ e il meglio dell’intrattenimento Mediaset. Grazie a Infinity+ si potranno inoltre vedere tutte le partite della Uefa Champions League.