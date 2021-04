3 serie tv da vedere a Pasqua 2021

Le vacanze di Pasqua 2021 saranno all’insegna della zona rossa, dovremo quindi limitare gli spostamenti. Ma per rendere le giornate più piacevoli possiamo guardare una serie tv, da soli o con tutta la famiglia. Le piattaforme di streaming ogni mese aggiornano il catalogo con decine di titoli pensati per ogni gusto.

Pasqua è il momento ideale per guardare una prima stagione o anche una mini-serie, che essendo composta da pochi episodi, termina in una manciata di giorni. Senza contare che proprio ad aprile le piattaforme hanno inserito tanti nuovi titoli, l’ideale per chi ha già visto davvero tutto e si trova a corto di idee. Naturalmente possiamo anche riguardare alcuni grandi successi, di cui abbiamo già parlato: da Bridgerton a Boris, fino alle migliori puntate de La casa di carta, in attesa della tanto agognata quinta stagione. Insomma, le opportunità sono infinite. Ecco tre serie tv da guardare assolutamente durante le vacanze pasquali.

Serie tv Pasqua 2021: Dietro i suoi occhi su Netflix

Dietro i suoi occhi è un thriller psicologico davvero mozzafiato. È incentrata sulla vita di una madre single, Louise Barnisley che inizia una relazione col suo capo, David Ferguson e contemporaneamente stringe amicizia con sua moglie Adele.

La serie è un susseguirsi di misteri da risolvere, traumi del passato che tornano, sensi di colpa e turbamenti di ogni tipo. Riesce a tenere il pubblico incollato alla tv. E forse anche per questo perfetta per le vacanze pasquali. Inoltre, è davvero veloce da guardare: composta da 6 episodi di circa 50 minuti, si guarda in meno di 6 ore. Dietro i suoi occhi è disponibile su Netflix.

LOL: chi ride è fuori su Amazon Prime Video

Se invece si ha voglia di uno show leggero e divertente, ideale per tutta la famiglia, LOL: chi ride è fuori è la migliore soluzione. Il programma è tra le novità di aprile di Amazon Prime Video ed è già un successo.

Condotto da Fedez e Mara Maionchi, è incentrato su vere e proprie sfide tra comici italiani: Elio, Angelo Pintus, Ciro e Fru dei The Jackal, Caterina Guzzanti, Frank Matano, Lillo Petrolo, Katia Follesa, Luca Ravenna e Michea Giraud. I 10 partecipanti devono cercare di far ridere gli altri con sketch, battute e altre scene. Vince chi riesce a non ridere e arriva quindi in finale.

I primi 4 episodi di LOL: chi ride è fuori sono disponibili su Amazon Prime Video, mentre i prossimi saranno pubblicati l’8 aprile.

The Serpent su Netflix

Questa serie tv è uscita il 2 aprile 2021 su Netflix, è quindi una novità assoluta. Perfetta per chi non vuole lasciarsi alcun titolo indietro. The Serpent è incentrata sulla vera storia del serial killer Charles Sobhraj, interpretato dall’attore Tahar Rahim.

Fingendosi un commerciante di oggetti preziosi, Sobhraj viaggi con la fidanzata tra India, Thailandia e Nepal, dove commette una serie di assassini, lungo la via dell’Hippie Trail, tutti verso giovani turisti occidentali. L’uomo diventa il maggior ricercato dall’Interpool. La mini-serie è disponibile su Netflix e composta da 8 episodi di circa 1 ora ciascuno.