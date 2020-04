Server Electronic Arts down, non funziona l'accesso a Fifa Ultimate Team

Fifa Ultimate Team non funziona. La modalità di gioco più amata dai giocatori di Fifa 20 non permette l’accesso ai giocatori, né dalla console, né dal PC e nemmeno dall’app companion. I problemi si segnalano fin dalle prime ore del 1 aprile 2020 e purtroppo per gli appassionati non è un “pesce d’aprile”.

In questi ultimi minuti le segnalazioni sui problemi di Fifa Ultimate Team stanno aumentando in maniera consistente. Con milioni di giovani costretti a casa per colpa del Covid-19, i server di Fifa e di altri videogame come Fortnite e Call of Duty: Warzone sono sotto forte stress e può capitare che ogni tanto vadano in tilt. Leggendo i commenti degli utenti sui social network e sui siti web, il problema sembra riguardare esclusivamente Fifa Ultimate Team: le altre modalità di gioco di Fifa 20 funzionano perfettamente. E lo stesso vale per i giochi ospitati dai server di Electronic Arts. Al momento non si conoscono i motivi per cui non funziona Fifa Ultimate Team.

Perché non funziona Fifa Ultimate Team il 1 aprile 2020

I server di Fifa Ultimate Tema sono down. Questo è quanto si può capire dalle segnalazioni che arrivano in queste ore da parte dei giocatori. Sul sito downdetctor.it sono oramai centinaia le segnalazioni da parte degli utenti. Leggendo i commenti degli utenti, il problema è identico per tutti: non si riesce ad accedere ai server di Fifa Ultimate Team. Chi prova a inserire le proprie credenziali riceve come risposta questo messaggio: “Si è verificato un errore coi server, tornerai al menu principale“.

È evidente che ci siano grossi problemi nei server di Fifa Ultimate Team che i tecnici stanno già cercando di risolvere. Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati.

Aggiornamento ore 11:15. Il problema sembra essere risolto.