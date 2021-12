Set LEGO Technic in offerta speciale per Natale a un prezzo imperdibile

Scegliere i regali di Natale non è mai un’impresa semplice. Trovare un dono che soddisfi le aspettative (o le richieste) di un nostro caro o di un nostro amico può essere infatti più complicato di quanto si immagini: la selezione avviene tra migliaia e migliaia di prodotti, ognuno dei quali (a suo modo) adatto allo scopo, rendendo il periodo natalizio particolarmente stressante.

Se vi trovate in questa situazione, nessun timore: non siete i soli e c’è un prodotto – o, per meglio dire, un brand – pronto a togliervi da ogni impiccio. Spesso e volentieri, infatti, sarà sufficiente acquistare un set LEGO e riuscirete ad accontentare anche la persona più esigente. Adatti a piccoli e grandi, i set LEGO sono spesso e volentieri tra le offerte top di Amazon: acquistabili con sconti decisamente interessanti, possono tornare utili per le esigenze più disparate. I LEGO Technic, poi, sono l’ideale per gli appassionati di meccanica e tecnologia: controllabili con telecomandi o smartphone, riproducono alla perfezione veicoli di ogni genere.

Set LEGO Technic in offerta su Amazon: quale acquistare al minimo storico

Nella tornata odierna di offerte top su Amazon, ci sono ben tre LEGO Technic con le quali fare un figurone nella serata della Vigilia di Natale. Il primo è il Mercedes-Benz Zetros, riproduzione del camion fuoristra 4×4 del produttore tedesco. Lungo quasi 60 centimetri e alto 45 centimetri, è monta quattro sospensioni perfettamente funzionanti e della replica del motore originale Mercedes. Lo Zetros di LEGO Technic è dotata di un hub Bluetooth per sincronizzare il veicolo con lo smartphone e di tre motori di grandi dimensioni e un motore di medie dimensioni. L’alimentazione è assicurata da 6 batterie AA non incluse. Il Mercedes-Benz Zetros è oggi disponibile a 186,99 euro con uno sconto del 38%.

Altro set LEGO Technic in offerta per le festività natalizie è la riproduzione della Porsche 911 RSR. Anche se non è controllabile a distanza, si tratta di una delle migliori repliche automobilistiche oggi disponibili: composto da 1.580 pezzi, si fregia di un dettagliato abitacolo, sospensioni differenziali indipendenti e visibili e motore boxer a sei cilindri con pistoni mobili posizionati davanti all’asse posteriore. Insomma, la riproduzione fedele del bolide tedesco da esporre nella propria camera, nel proprio studio o (per i più appassionati) nel salone di casa. La Porsche 911 RSR è tra le offerte top Amazon del week-end: costa 127,00 euro con uno sconto del 20% sul listino.

Il terzo e ultimo pezzo da collezione in sconto su Amazon è l’autogrù pesante dotata di parti meccaniche funzionanti e azionabili a mano o con pistone pneumatico. In particolare, le gru possono essere allungate e alzate grazie al sistema pneumatico montato sul cassone, mentre l’argano può essere azionato manualmente. Aprendo il cofano, invece, si potrà ammirare il motore 6 cilindri in linea con pistoni semovibili.

