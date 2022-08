Sharp Aquos, smart TV 50 pollici a prezzo mai visto: offerta top

Il segmento degli smart TV di fascia media è, con ogni probabilità, quello più ricco di opzioni e alternative. Prima di acquistarne uno, dunque, sarà necessario confrontare diversi modelli prima di poter trovare il miglior smart TV adatto alle proprie necessità.

Lo Sharp Aquos 50DL6E, tra le offerte top di oggi su Amazon, è tra i migliori smart TV di fascia media disponibili sul mercato. La qualità dei pannelli Sharp – anche se realizzati con tecnologia LCD LED – è nota a tutti: colori e luminosità saranno sempre ottimizzati (indipendentemente dal programma che si sta guardando) per offrire la miglior esperienza visiva possibile. E grazie al design frameless con bordi sottilissimi, lo smart TV in offerta su Amazon si adotterà alla perfezione a qualunque stile di arredamento.

Sharp Aquos 50DL6E scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

I processori a intelligenza artificiale dello smart TV giapponese sono progettati e realizzati per garantire la miglior esperienza visiva possibile. La tecnologia Active Motion sfrutta l’interpolazione dei fotogrammi per evitare immagini mosse e poco nitide, mentre l’ACE Pro Ultra Engine analizza i segnali video in entrata e li ottimizza a seconda del programma che si sta guardando.

Le varie modalità a disposizione, poi, permettono di ottenere sempre la miglior esperienza visiva modificando automaticamente i parametri di luminosità, contrasto e regolazione del colore. La Game Mode, ad esempio, ottimizza le impostazioni del TV ogni qualvolta si collega una console: i tempi di reazione saranno minimi, assicurandoti un’esperienza videoludica senza precedenti.

Dalla collaborazione con Harman/Kardon, invece, nasce un sistema audio integrato che ha davvero poco da invidiare alle migliori soundbar per smart TV. Gli altoparlanti sono infatti progettati per regalare un’esperienza cinematografica a 360°: offrono un’eccezionale campo dinamico e un suono potente e preciso.

A gestire il tutto troviamo la piattaforma operativa Android TV aggiornata all’ultima versione. Come suggerisce anche il nome, la piattaforma è derivata direttamente dal sistema operativo utilizzato da miliardi di smartphone in tutto il mondo: l’utente potrà scegliere quale app installare in un database contenente decine di migliaia di alternative.

Non solo: grazie ad Android TV si potranno controllare le funzionalità del televisore smart con semplici comandi vocali grazie alla compatibilità con Assistente Google. La compatibilità con i protocolli Chromecast, invece, permette di fare il mirroring dallo smartphone in pochissimi secondi.

Sharp Aquos, sconto top per lo smart TV da 50 pollici: offerta e prezzo

Lo smart TV da 50 pollici del produttore giapponese è di diritto tra le migliori offerte di oggi su Amazon grazie a uno sconto che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre. Lo Sharp Aquos 50DL6E è disponibile con uno sconto del 26% sul listino e costa 349,00 euro, con un risparmio di 120 euro sul prezzo consigliato dal marchio nipponico.

Gli utenti iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o di debito ai metodi di pagamento possono inoltre scegliere di acquistare lo smart TV Sharp Aquos a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Sarà sufficiente scegliere il pagamento rateale prima di aggiungere l’apparecchio al carrello e il gioco è fatto: in questo modo lo Sharp Aquos 50DL6E costa 69,80 euro al mese per cinque mesi.

Sharp Aquos 50DL6E, smart TV 4K da 50 pollici con Android TV e audio Harman/Kardon; compatibile con assistenti vocali