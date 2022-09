Si torna in piscina: Garmin Swim 2 è in super sconto

Dopo il relax dell’estate, le lunghe passeggiate in riva al mare e le belle nuotate si torna a casa dalle vacanze, con decine di buoni propositi. Dalla dieta alla ripresa dell’attività fisica, in tantissimi si sentono pronti a cambiare stile di vita e a iniziare anche uno sport che possa apportare benessere e magari anche qualche chilo in meno.

Molto spesso il consiglio degli esperti converge sull’indicare una disciplina sportiva, dolce ma allo stesso tempo impegnativa: il nuoto, uno sport adatto a ogni età e considerato anche abbastanza sicuro. Per tutti, però, è importante tenere sotto controllo e monitorare gli allenamenti in acqua per ottenere i massimi benefici e risultati sportivi. Per quanti pensano a iniziare ad allenarsi in piscina ma anche per i tanti che già frequentano corsi di nuoto, grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile acquistare con un corposo sconto lo smartwatch Garmin Swim 2 progettato proprio per resistere sia in piscina sia in acqua libera e che potrà tornare utile anche in occasione di un bagno settembrino.

Garmin Swim 2: caratteristiche tecniche

Lo smartwatch Garmin Swim 2 è progettato per resistere sia all’acqua della piscina sia a quella del mare, resiste al cloro e al sale ed è garantito per immersioni fino a 50 metri di profondità.

La cassa misura 42 millimetri, quindi l’orologio ha dimensioni adatte anche ad un polso femminile. La risoluzione dello schermo è di 208×208 pixel e il vetro è rinforzato chimicamente per resistere agli urti e alla pressione dell’acqua.

Come molti altri prodotti Garmin, anche lo Swim 2 è focalizzato su un preciso sport e offre a chi lo pratica il meglio. Nel caso specifico lo sport è il nuoto e la funzione per i nuotatori è la misurazione della Critical Swim Speed, la soglia di velocità anaerobica che consente di prevenire l’affaticamento in acqua.

Vengono anche monitorati altri parametri, in primis la frequenza cardiaca in modo costante, sia a riposo che durante lo sforzo. Tramite l’app Garmin Connect è possibile monitorare anche lo stress, il sonno e il ciclo mestruale e visualizzare le statistiche giornaliere, settimanali o mensili sull’andamento degli allenamenti.

Al di fuori della piscina e del mare, Garmin Swim 2 si può usare per allenarsi con la corsa, il ciclismo e vari esercizi cardio. Inoltre conta i passi, le scale, il livello di energia e invia avvisi in caso di frequenza cardiaca anomala. Il tutto anche all’aperto e senza portarsi dietro lo smartphone, perché Garmin Swim 2 è dotato di GPS.

La batteria ha una durata compresa tra un massimo di 7 giorni e un minimo di 13 ore (con GPS attivo).

Garmin Swim 2: l’offerta Amazon

Lo smartwatch Garmin Swim 2 è disponibile con cinturino in silicone in colore bianco o nero a un prezzo di listino di 249,99 euro, ma grazie all’offerta in corso su Amazon il prezzo si abbassa a 189,90 euro (-24%, -60,09 euro). Si tratta del prezzo minimo storico per questo dispositivo sulla piattaforma di ecommerce.

Garmin Swim 2 – Smartwatch per il nuoto sportivo – Cassa da 42 millimetri