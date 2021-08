SIM dati con Internet illimitato: costi e attivazione online

Una SIM dati non è altro che una SIM, esteticamente simile a una normale SIM mobile, con la quale potersi collegare a Internet con l’utilizzo di un piccolo router (chiamato anche saponetta), oppure di un tablet dotato dell’apposito slot.

Le SIM dati rappresentano una valida soluzione per connettersi alla rete anche quando ci si trova lontani da casa, nonostante oggi siano sempre più diffuse le offerte mobile di tipo all inclusive e il numero di Giga sia costantemente in aumento.

A questo punto, vale la pena chiedersi: esistono delle SIM dati con Internet illimitato? E quali sono i costi da sostenere in base all’operatore? La risposta è negativa, tuttavia ci sono diverse offerte di SIM dati davvero interessante con prezzi che variano a seconda del numero di dati inclusi.

Analizziamo quelle di quattro operatori, ovvero:

TIM;

Vodafone;

WINDTRE;

ho. Mobile.

SIM dati Internet illimitato TIM

TIM propone diverse offerte solo Internet, che permettono anche di acquistare il modem TIM 4G a partire da 29,90 euro.

In particolare, si tratta di:

Supergiga 40 , che comprende 40 Giga al mese per 3 mesi e ha un costo di 9,99 euro al mese;

Supergiga 100 , che comprende 100 Giga al mese per 3 mesi e ha un costo di 13,99 euro al mese;

Supergiga 200 5G, la quale include 200 Giga al mese per 3 mesi e la navigazione senza limiti sulle piattaforme di e-learning. Nella pratica, rappresenta la migliore offerta per studiare e lavorare e per divertirsi.

SIM dati Internet illimitato Vodafone

Vodafone propone 4 diverse tipologie di offerta, 2 in abbonamento e 2 di tipo ricaricabile. Per quanto riguarda le offerte in abbonamento, si tratta di:

Giga Speed Plus 50, disponibile al costo di 11,99 euro al mese + 5 euro di attivazione, la quale include 50 Giga di Internet;

Giga Speed Plus 100, disponibile al costo di 19,99 euro al mese + 5 euro di attivazione, la quale include 100 Giga di Internet.

Le offerte di tipo ricaricabile sono invece:

Giga Speed 50 , disponibile al costo di 13,99 euro al mese + 10 euro di attivazione, la quale include 50 Giga di Internet;

Giga Speed 20, disponibile al costo di 9,99 euro al mese + 10 euro di attivazione, la quale include 20 Giga di Internet.

SIM dati Internet illimitato WINDTRE

Anche la proposta dell’operatore WINDTRE è caratterizzata dalla presenza di diverse offerte solo Internet: la più economica è Cube Medium, che comprende 60 Giga di internet al costo di 8,99 euro al mese.

Troviamo poi:

l’offerta Giga International , che ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende 40 Giga di traffico;

la promozione Cube Large Limited Edition, disponibile al costo di 12,99 euro al mese e che prevede 150 Giga alla massima velocità e il WebCube.4G+ incluso.

SIM dati Internet illimitato ho. Mobile

ho. Mobile è l’operatore virtuale di Vodafone che mette a disposizione due diverse offerte solo Internet. La prima ha un costo di 12,99 euro al mese e comprende:

100 Giga mensili;

un contributo di attivazione pari a 9 euro;

0,99 euro per il costo della SIM;

una prima ricarica da 13 euro;

un costo mensile di 12,99 euro.

Si presenta come la soluzione ideale per navigare da casa da solo o in coppia. La seconda offerta, invece, viene sponsorizzata come la promozione perfetta per guardare film e per i dispositivi di tutta la famiglia.

Ha un costo di 19,99 euro al mese e comprende:

200 Giga mensili;

un contributo di attivazione pari a 9 euro;

0,99 euro per il costo della SIM;

una prima ricarica da 20 euro.

Scegliendo una delle offerte di ho. Mobile si riceverà anche uno sconto Amazon per acquistare un router, quale per esempio il modello base TL-MR6400, oppure il modello Advanced Archer MR600.

In generale, abbiamo visto che a fronte del numero di Giga inclusi, le offerte SIM dati non sono sempre le più convenienti alle quali affidarsi. A questo proposito, potrebbe invece essere utile: