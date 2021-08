SIM Solo Dati o Pacchetti All Inclusive: l'opzione migliore per lo smart working prolungato

Lo smart working è stato prorogato in tutta Italia fino al 31 dicembre 2021: tantissimi lavoratori potranno dunque continuare a svolgere le proprie mansioni da casa, connettendosi a una rete Internet.

Analizzando le possibilità a disposizione dei lavoratori in smart working, oltre all’attivazione di un’offerta Internet casa, si avrà modo di scegliere tra una SIM solo dati e un pacchetto di tipo all inclusive.

Vediamo di seguito quali sono le principali differenze e qual è l’offerta più conveniente tra quelle disponibili sul mercato attuale.

SIM solo dati: la proposta di TIM

TIM propone diverse offerte di SIM solo dati che potrebbero fare al caso dei professionisti che lavorano in smart working. Si parte da TIM Deluxe Dati, disponibile al costo di 9,99 euro al mese (+ un contributo di attivazione di 1,50 euro per 24 mesi) e che comprende 50 Giga di traffico mensile e il raddoppio dei Giga per chi ha anche la linea fissa.

TIM Dati Deluxe XL ha un costo mensile di 14,99 euro + 1,50 euro di costo di attivazione per 24 mesi e comprende:

100 Giga per navigare alla velocità del 5G;

l’opzione 5G Business;

il raddoppio dei Giga per chi ha anche una linea fissa.

SIM solo dati Vodafone

L’operatore Vodafone propone 2 offerte di SIM dati in abbonamento e 2 di tipo ricaricabile. Le offerte in abbonamento sono:

Giga Speed Plus 50 , che comprende 50 Giga al costo fisso mensile di 11,99 euro + 5 euro una tantum di contributo di attivazione;

Giga Speed Plus 100, che comprende 100 Giga al costo fisso mensile di 11,99 euro + 5 euro una tantum di contributo di attivazione.

Le offerte di tipo ricaricabile si chiamano invece:

Giga Speed 50 , che comprende 50 Giga al costo fisso mensile di 13,99 euro + 10 euro una tantum di contributo di attivazione;

Giga Speed 20, che comprende 20 Giga al costo fisso mensile di 9,99 euro + 10 euro una tantum di contributo di attivazione.

Pacchetti all inclusive: come sono cambiate le offerte mobile

Passando ai pacchetti di tipo all inclusive, si tratta di offerte che includono, nello stesso piano, un bundle di minuti, messaggi e Giga. Il mercato delle offerte mobile è notevolmente cambiato negli ultimi anni.

La causa principale è stata l’ingresso degli operatori di virtuali (MVNO) che si sono affiancati agli operatori tradizionali e hanno portato a un abbassamento generale dei costi delle promozioni.

Alla riduzione dei prezzi delle offerte mobile si è accompagnato un aumento del numero di Giga inclusi nella singola promozione, legato al sempre maggiore bisogno di connettività degli utenti – in questo caso dei lavoratori in smart working.

Quali sono le offerte mobile di tipo all inclusive più convenienti del momento, facendo un rapporto tra costi e servizi inclusi e tipologia di attivazione, ovvero se è per tutti o solo per la portabilità da alcuni operatori?

Per individuarle è possibile utilizzare un servizio di comparazione online, che permette di individuare le offerte più interessanti e di valutarne, in pochissimo tempo, costi e caratteristiche.

Le migliori offerte all inclusive attivabili online

Grazie all’utilizzo del comparatore di offerte mobile di SOStariffe.it è stato possibile trovare quelle che sono le migliori offerte di tipo all inclusive del momento. Alcune sono proposte da MVNO, mentre altre da MNO, ovvero dagli operatori tradizionali.

Tra le offerte a prezzo più basso, troviamo ho. Mobile (operatore virtuale di Vodafone) che propone una promozione a 5,99 euro al mese, riservata ai clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO, nella quale sono compresi:

50 Giga di Internet;

minuti illimitati;

messaggi illimitati.

L’operatore Vodafone propone un’offerta chiamata Special 50 Digital Edition, disponibile al costo di 7 euro al mese, e che potrà essere attivata esclusivamente dai clienti Fastweb e PosteMobile.

Nella promozione sono inclusi:

50 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

minuti illimitati.

Al costo di 7,99 euro al mese troviamo la promozione di Very Mobile (operatore virtuale di WINDTRE) che include:

200 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati.

Molto convenienti, anche perché possono essere attivate da tutti (sia nuovi numeri sia con il passaggio da qualsiasi operatore) sono le offerte di Iliad, quali:

Iliad Giga 80 , disponibile al costo fisso mensile di 7,99 euro al mese + 9,99 euro una tantum di contributo di attivazione, nella quale sono inclusi minuti e messaggi senza limiti e 80 Giga di Internet;

Iliad Giga 120, disponibile al costo fisso mensile di 9,99 euro al mese + 9,99 euro una tantum di contributo di attivazione, nella quale sono inclusi minuti e messaggi senza limiti e 120 Giga di Internet.

