Sky Uno Family: il canale perfetto per tutta la famiglia

Il Natale si accende con Sky Uno Family, la nuova programmazione che accompagnerà gli utenti durante le feste in onda su Sky Uno +1 (canale 109). La compagnia ha pensato ad un palinsesto adatto a tutti, da grandi a piccini.

Ogni giorno ci saranno contenuti esclusivi o tradizionali e andranno in onda fino al 10 gennaio. Non mancheranno i film d’animazione e cartoni animati cult, tra cui Lady Oscar e Lupin III. Inoltre, verranno trasmessi gli spettacoli del Cirque du Soleil che porteranno un po’ di magia in tv e anche i nuovi episodi di 4 Ristoranti e MasterChef Italia. Gli amanti dei fornelli potranno anche divertirsi con i grandi programmi di cucina internazionali come Hell’s Kitchen Usa. Si potranno guardare in prima visione alcuni film per ragazzi come Xavier Riddle e il museo segreto e anche Monster Hunter Stories: Ride On. Insomma, quest’anno più che mai saranno delle festività all’insegna dell’intrattenimento televisivo. La programmazione andrà dalla mattina fino alla sera.

Sky Uno Family: la programmazione daytime

I programmi di Sky Uno Family inizieranno dalle 7 del mattino con tanti cartoni animati e altri programmi per bambini e ragazzi.

Tra i titoli in arrivo nel daytime spiccano Xavier Riddle e il museo segreto, Metalions, Monster Hunter Stories: Ride On, serie tv tratta da un videogioco di successo.

Segue uno degli anime più famosi del Giappone, tratto dall’omonimo videogame: Inazuma Eleven Go.

La programmazione pomeridiana di Sky Uno Family

Nel pomeriggio si continua con alcuni programmi per ragazzi, come il live action italoamericano Club 57, ma anche la serie animata cult Lady Oscar.

Seguono, in tardo pomeriggio, altri programmi pensati proprio per i bambini che vogliono guardare la tv. In questo caso la piattaforma propone un bel mix: da una parte tanti show tradizionali, dall’altra attesissimi contenuti esclusivi e originali Sky.

Andrà infatti in onda la serie animata Lupin III nata nel 1967 ma ancora seguitissima dai ragazzi. Insieme alla sua banda di ladri, composta anche da Jigen, Goemon e dalla conturbante Fujiko ha appassionato tante generazioni.

La programmazione serale per tutta la famiglia

La giornata su Sky si conclude con i più bei programmi originali adatti a tutta la famiglia. Per tutti gli appassionati di cucina verranno trasmessi MasterChef Italia, 4 Ristoranti con Alessandro Borghese ed Hell’s Kitchen Usa.

Non mancherà lo spettacolo del circo, ricco di magia, con Cirque Du Soleil – Kurious – Cabinet of curiosities e Cirque Du Soleil – Luzia.

L’appuntamento è quindi su Sky Uno +1 (canale 109).