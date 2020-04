Skype, come cambiare lo sfondo della videochiamata

Skype corre ai ripari e dopo essere stato “minacciato” da Zoom cerca di recuperare il terreno perso. Il servizio di videoconferenza ha semore vissuto alti e bassi da quando è stato acquistato da Microsoft e con l’esplosione del Covid-19 e l’obbligo di smart wokring per milioni di persone, ha dimostrato di essere un po’ indietro sotto il profilo delle funzionalità. Per questo motivo nelle ultime settimane ha rilasciato una serie di nuovi strumenti, compresa la possibilità di cambiare lo sfondo della videochiamata.

Il successo ottenuto da servizi come Zoom, Jitsi e Houseparty hanno convinto gli sviluppatori di Skype a rimboccarsi le maniche e ad aggiornare il programma. Così sono arrivati Skype Meet che permette di fare videochiamate fino a 50 persone senza dover essere iscritti a Skype e adesso la possibilità di cambiare lo sfondo alla videochiamata, una funzionalità già presente su Zoom. Ecco come funziona e come utilizzarla sul proprio PC.

Skype: il nuovo aggiornamento

Microsoft ha lanciato un nuovo aggiornamento dedicato sia alla versione web che alla versione desktop di Skype. Il nuovo update 8.59.0.77 introduce molte novità tra cui una nuova possibilità di personalizzare lo sfondo, “presa in prestito” proprio da Zoom. L’ultimo aggiornamento prevede la possibilità di impostare uno sfondo personalizzato da utilizzare durante le proprie chiamate.

Per cambiare lo sfondo della chiamata su Skype bisogna aggiornare l’app all’ultima versione disponibile per Windows, Mac e Linux. Aquesto punto dovete accedere alle “Impostazioni”, selezionare “Audio” e, infine, cliccare su “Video”. Qui sarà possibile scegliere l’opzione “Scegli effetto sfondo” e aggiungere una nuova immagine per personalizzare il background della videochiamata. Purtroppo la nuova funzione ancora non è stata rilasciata per l’app di Skype su Windows 10.

Skype: le altre novità

Non solo sfondi. Microsoft ha introdotto una serie di novità con l’ultimo aggiornamento di Skype. Ora è finalmente possibile condividere dei file anche con i prodotti Mac, è possibile accedere più rapidamente ai controlli delle chiamate interagendo nel menu della chat e, infine, sono stati corretti una serie di bug ed errori, oltre a diversi miglioramenti della stabilità.