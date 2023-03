Smart Home: i dispositivi per la domotica sono in super sconto

Avere una casa smart è oggi il sogno di moltissimi italiani, ma non tutti possono realizzarlo in modo facile ed economico, perché non vogliono o non possono fare opere murarie per passare nuovi cavi, bus dati e commutatori di vario tipo. La soluzione c’è ed è quella di rendere smart la casa tramite gli ecosistemi WiFi, come Amazon Alexa e Google Home. Questi sistemi, però, non possono essere comandati dai normali pulsanti a muro, restando così quasi isolati dall’impianto principale.

Per fortuna, però, ci sono nuovi sistemi smart come iotty, che sostituiscono in modo semplice le normali prese e interruttori a muro rendendoli smart in un batter d’occhio. Si tratta di dispositivi anche abbastanza economici, specialmente oggi che sono in sconto su Amazon.

iotty i3S Plus – Interruttore smart per tende con sensori luminosità e temperatura

iotty I3S – Interruttore smart per tende

iotty i3S Plus – Interruttore smart per luci con sensori luminosità e temperatura

iotty OiT Plus – Presa smart con monitoraggio dei consumi

Interruttori smart iotty: come sono fatti

Le placche smart della linea iotty sono in vetro temperato e si adattano a ogni tipologia di arredamento. Hanno tre tasti, due per i comandi on/off o sali/scendi (per le tapparelle elettriche) mentre il terzo può essere configurato liberamente.

I modelli di interruttore in offerta sono due, di tipo standard, iotty I3S (per tende) e iotty i3 (per luci) o iotty I3S Plus (per tende) e iotty i3 Plus per luci. La differenza tra i modelli standard e Plus sta nel fatto che in quest’ultimi sono presenti i due sensori di temperatura e luminosità e la funzione "dammi il cinque" semplice o di tipo prolungato. Con quest’ultima funzione, si può eseguire di fatto un quarto comando poggiando il palmo della mano aperto sulla placca.

I sensori di luminosità e temperatura delle placche smart iotty Plus aiutano a creare automazioni basate sul meteo, la luminosità e la temperatura. Le funzioni della versione standard, in comune con Plus, invece, si basano sul monitoraggio della qualità dell’aria, della posizione dell’utente, dell’orario, di alba e tramonto.

Da segnalare che gli interrutori iotty consentono di monitorare il consumo energetico e quando si sfora la soglia impostata, l’interruttore invia alert o suggerimenti per risparmiare energia. Viene anche effettuata una stima delle spese in base ai consumi rilevati.

Infine gli interruttori retroilluminati smart iotty versione standard e Plus sono compatibili con le piattaforme Smart Home come Alexa Alexa, Google Home, Smasung Smart Things, IFTTT e Siri.

Infine, gli interruttori smart iotty funzionano manualmente con e senza WiFi e sono disponibili in 5 colori: bianco, nero, blu, grigio, sabbia.

Presa smart iotty: com’è fatta

La presa smart iotty Plus , retroilluminata e con connessione WiFi serve per accendere o spegnere gli elettrodomestici da remoto. In più tiene traccia dei consumi energetici e permette di impostare delle routine di accensione o spegnimento. Può essere gestita da app o con i comandi vocali, essendo compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant o Siri.

In pratica la presa smart di iotty equivale all’aggiunta di una smart plug su una presa tradizionale, ma non c’è nulla che sporge dal muro e che ingombra nei pressi dei mobili.

Interruttori e prese iotty smart: l’offerta Amazon

Le prese e gli interruttori iotty sia in versione standard sia plus smart hanno un prezzo di listino che oscilla tra i 79 euro e i 99,90 ma per tutti è previsto uno sconto di circa il 40% che rende questi dispositivi molto accessibili. Infatti con un investimento piuttosto contenuto è possibile rendere qualcune casa smart e iniziare a risparmiare sui consumi di energia elettrica.

