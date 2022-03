Smart Home low cost: la multipresa intelligente costa la metà

Per alcuni è un sogno, per altri un incubo distopico, per quasi tutti è ancora troppo cara: stiamo parlando della smart home, la casa intelligente piena di dispositivi che rispondono ai nostri comandi vocali, che possono essere programmati, che fanno qualcosa se succede qualcos’altro.

Trasformare casa in una smart home oggi costa molto meno che in passato, grazie ai due ecosistemi Google Home e Amazon Alexa che sono ormai universali e hanno di fatto azzerato i costi di sviluppo del software: basta creare dispositivi compatibili con uno o entrambi gli ecosistemi, non serve creare un sistema proprietario. Chi non vuole ancora spendere troppo, ma vuole già “assaggiare" la smart home, ha l’opportunità di farlo rendendo smart gli elettrodomestici e i dispositivi che non sono intelligenti. Il metodo più semplice per farlo è collegarli ad una presa o una ciabatta smart. Su Amazon ce n’è una molto buona, che ora costa la metà.

Ciabatta smart AOFO 4: caratteristiche tecniche

La multipresa in questione è la ciabatta smart AOFO 4, dove 4 è anche il numero delle prese schuko disponibili e sempre 4 è anche il numero delle porte USB-A integrate. Con questa presa, quindi, è possibile comandare fino a 8 dispositivi.

Le prese Schuko reggono una carico massimo di circa 2.300-2.400 Watt ciascuna (sono da 10A), ma chiaramente non possiamo caricarle così tanto tutte insieme perché altrimenti poi non reggerebbe la presa alla quale è connessa la ciabatta. Le quattro prese USB sono invece da 2,4A, quindi hanno una potenza massima di circa 12W.

La ciabatta si comanda con l’app universale Smart Life o si collega ad Amazon Alexa e/o Google Home. In ogni caso può essere impostato un timer di accensione o spegnimento di ogni singola presa elettrica, o può essere comandata l’accensione con la voce o con l’app.

Insomma, la AOFO 4 è una presa smart efficiente e semplice da usare, basta connetterla al router WiFi e funziona con tutti i sistemi di domotica e Smart Home più diffusi.

Ciabatta smart AOFO 4: quanto costa

La ciabatta smart di AOFO, prima di essere smart, è una ciabatta elettrica. E come con tutte le ciabatte e multiprese elettriche, il consiglio è sempre quello di non risparmiare mai: un prodotto scadente ed economico è sempre un prodotto pericoloso.

Per questo i 59,99 euro di listino possono sembrare tantissimi, ma in realtà non lo sono. Tuttavia, è molto meglio pagarla con lo sconto: oggi su Amazon la ciabatta smart WiFi AOFO 4 costa 30,59 euro (-29,40 euro, -49%). A metà prezzo è il modo più economico per iniziare a rendere smart la propria abitazione.

AOFO 4 – Multipresa Smart – 4 prese Schuko 10A – 4 prese USB 2,4A