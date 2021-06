Le migliori tv per guardare gli Europei in HD e 4K

Sia che siate abbonati a Sky, sia che vogliate seguire ciò che viene trasmesso in chiaro, Euro 2020 si prospetta una goduria per i sensi. Il campionato europeo di calcio – che avrebbe dovuto tenersi nell’estate 2020 ma è poi stato rinviato di un anno a causa della pandemia da Covid-19 – verrà trasmesso interamente in risoluzione Ultra HD 4K e in HDR.

Dalle 24 nazionali in corsa per il titolo ci si aspetta lo spettacolo in campo che merita un torneo così atteso e prestigioso, ma è quasi imperativo goderselo appieno attraverso una smart TV 4K. Euro 2020 aprirà i battenti l’11 giugno per concludersi esattamente un mese più tardi, e coloro che non volessero perdere neppure un dettaglio dei 51 incontri in programma farebbero bene a valutare l’acquisto di una nuova smart TV, se l’attuale ha un paio d’anni sulle spalle oppure se avesse uno schermo non troppo grande. Del resto si sa, una smart TV non è mai troppo grande per godersi le prodezze di un evento spettacolare come Euro 2020. Quindi perché non cogliere una delle offerte sulle smart TV e rinnovare la propria?

Come scegliere smart TV per Euro 2020

Bisogna anzitutto stabilire la spesa massima che si è disposti ad affrontare per la nuova smart TV. Fissata la base di partenza c’è da capire la dimensione massima in pollici che va valutata sulla base della distanza tra la smart TV e il punto in cui ci si metterà comodi a guardarla, ad esempio il divano, e solo successivamente valutare i singoli modelli. Ecco cinque proposte allettanti in ordine di prezzo decrescente valide un po’ per tutte le esigenze.

Le migliori smart TV per Euro 2020

Partiamo dalla smart TV UE75TU8070UXZT di Samsung da 75" che centra in pieno il budget massimo di 1.000 euro che abbiamo voluto fissare per queste cinque proposte. Naturalmente più si sale con la spesa e mediamente migliori sono le prestazioni del prodotto che si porta in salotto.

Questa smart TV di Samsung è abbastanza completa: 75" (ma volendo lo stesso modello viene declinato con diagonali più contenute), Crystal UHD 4K, Wi-Fi che consente pure di utilizzare l’assistente vocale Alexa di Amazon integrato nella smart TV, e chi più ne ha più ne metta. Difficile trovare mancanze nella scheda tecnica di questa smart TV di Samsung, nonostante sia è un modello 2020.

Samsung TV UE75TU8070UXZT Smart TV 4K 75 pollici

Rimanendo all’interno della gamma del produttore coreano rappresenta un’ottima opzione la smart TV da 55 pollici della Serie Q70T, che come la precedente può contare su risoluzione Ultra HD 4K, Wi-Fi ed Alexa integrati, tecnologia QLED, Quantum HDR ed è in vendita esclusivamente su Amazon.

Samsung TV QE55Q74TATXZT Smart TV 4K QLED 55 pollici

Chi cerca uno schermo spettacolare per dimensioni pur tenendo un occhio al prezzo può valutare l’ottima proposta di LG che offre una smart TV da 65 pollici con risoluzione 4K, Cinema HDR, Triple Tuner, Wi-Fi, dalle ottime recensioni a meno di 700 euro.

LG 65SK8000PLB Smart TV 65 pollici 4K Cinema HDR

Si scende col prezzo e con le dimensioni guardando nella gamma di Sony, che propone una smart TV da 43 pollici con Android TV, risoluzione Ultra HD 4K, Wi-Fi, compatibile con Alexa a poco meno di 500 euro.

Sony KD43XH8096PBAEP, Android Tv 43 pollici, Smart Tv 4K

Prezzi ancora più bassi per la smart TV di LG da 43 pollici con processore quad core, risoluzione Ultra HD 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, compatibilità con Amazon Alexa ed anche Google Assistant, telecomando smart e varie altre caratteristiche a meno di 400 euro.

LG 43UP77006LB Smart TV LED 4K Ultra HD 43 pollici 2021