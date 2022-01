Smart TV LG 4K da 50": questo modello ora costa pochissimo

Nel settore delle Smart TV, LG è uno dei produttori più affermati, grazie ad una serie di modelli che spiccano per qualità tecniche superiori alla norma. Fra quelli con un miglior rapporto qualità-prezzo, spicca la TV 4K da 50 pollici (modello 50UP75006LF) che si compra online attualmente ad un prezzo ancora più competitivo del normale.

Sebbene si tratti di un modello entry-level, presenta alcune caratteristiche molto interessanti comuni al resto della gamma LG, fra cui l’utilizzo del sistema operativo proprietario WebOS, ritenuto uno dei migliori OS per Smart TV, e l’adozione di un processore quad-core che migliora la resa delle immagini. Il tutto è corredato da sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale, dalla possibilità di usare i comandi vocali per comandare la TV, nonché dalla funzione Bluetooth Surround Ready, per un suono di livello cinematografico e senza dover usare fili per collegare gli altoparlanti esterni (o la soundbar). Se pensate che la Smart TV LG 4K da 50” faccia al caso vostro, adesso potete acquistarla su Amazon ad un prezzo molto vantaggioso.

Smart TV LG 4K da 50": caratteristiche tecniche

Grazie al suo processore quad-core e all’Active HDR, la Smart TV LG da 50 pollici è in grado di restituire immagini in Ultra HD (4K) con colori molto accesi, migliorando la riproduzione dei colori anche a risoluzione più bassa ed eliminando il rumore nei video dovuto alla compressione delle immagini.

Il pannello è un LDC di tipo VA (Vertical Alignment): anche se ha una qualità dell’immagine generalmente inferiore rispetto ad un IPS e con un minore angolo visivo, garantisce un contrasto di gran lunga migliore, con una qualità migliore nella riproduzione delle scene scure.

Per un intrattenimento a tutto tondo, tramite il sistema operativo proprietario WebOS 6.0, sarà possibile accedere a servizi come Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, LG Channels e così via. Il software viene continuamente aggiornato con le nuove applicazioni, quindi non vi farà rimpiangere Android TV. Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale ThinQ, è possibile gestire ogni funzione della TV tramite assistente vocale Alexa o Google Assistant.

Ottima è la funzione Bluetooth Surround Ready, che garantisce la riproduzione di audio surround attraverso la connessione di casse esterne senza fili mantenendo attive quelle frontali integrate nella TV. Casse che, come la maggior parte delle Smart TV moderne, non vanno oltre la potenza di 10+10W.

Smart TV LG 4K da 50": l’offerta Amazon

La Smart TV 4K di LG da 50 pollici si trova attualmente ad un prezzo molto vantaggioso. Il prezzo di listino attuale di questo modello, uscito nel 2021, è di 599 euro ma sul sito ufficiale di LG lo si compra per 549 euro.

Ma è su Amazon che si fa il vero affare: sull’ecommerce più famoso del mondo, infatti, la Smart TV LG 50UP75006LF 4K da 50 pollici costa soltanto 448,22 euro (-150 euro, -25%) , con il prodotto venduto e spedito da Amazon, quindi gli utenti Amazon Prime potranno beneficiare anche della spedizione rapida e gratuita.

LG Smart TV LED 4K Ultra HD – Diagonale 50 pollici – Processore Quad Core 4K