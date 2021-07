Due ottimi Smart TV 4K Sony sono in offerta speciale

Sony è uno dei nomi nobili dell’elettronica di consumo e ha una storia ancor più nobile se parliamo di display. Lo dimostra la sua gamma di Smart TV, tra le più complete del mercato, che include prodotti di altissima qualità e dotati di tecnologie all’avanguardia.

Come la maggior parte dei produttori, anche Sony usa la tecnologia LED-LCD per la parte medio-bassa della gamma e quella OLED per la gamma alta. In entrambi i casi si tratta di ottime espressioni di queste tecnologie, tra le migliori del mercato tanto è vero che in quasi tutti i negozi di elettronica le TV Sony sono esposte in bella mostra, in una posizione molto visibile perché attraggono lo sguardo di chiunque vi passi vicino. Il prezzo, purtroppo, è consono alla qualità e alla tecnologia implementata e non esiste un TV Sony economico: si parla di oltre mille euro per TV di grande diagonale. Fa piacere, per questo, sapere che Sony sta praticando sconti importanti su due ottimi modelli di smart TV: Sony KE85XH8096PBAEP, una TV 4K da 85 pollici di media gamma LCD, e Sony Bravia OLED KE-65A8P, modello da 65 pollici top di gamma.

Smart TV Sony: i due modelli in offerta

Partiamo dal modello più economico, ma più grande, tra i due: Sony KE85XH8096PBAEP. Si tratta di una Smart TV 4K (sistema operativo Android TV 9.0) da 85 pollici, un vero gigante da 56 chilogrammi. Il display è in tecnologia LCD di tipo IPS, con luminosità media di 520 nits, refresh di 60 Hz e illuminazione LED diretta.

Supporta l’HDR dinamico Dolby Vision e, grazie al processore proprietario Sony X1, non mostra alcun problema con le scene in movimento: film d’azione ed eventi sportivi si vedono molto bene, senza artefatti né trascinamenti dell’immagine.

Questa TV offre ben 16 GB di memoria di archiviazione per app e contenuti multimediali e due casse da 10 Watt per la riproduzione audio (c’è la compatibilità con Dolby Atmos). In sintesi si tratta di uno dei migliori modelli di fascia media, con pannello LCD-IPS, di grandissime dimensioni e dotato di una qualità di visione veramente alta.

Il secondo modello è la top di gamma Sony Bravia OLED KE-65A8P, della serie Sony A8. In questo caso il pannello 4K da 65 pollici è un più pregiato OLED a 100 Hz, quindi i neri sono assoluti e i colori brillantissimi.

Il processore è il Sony X1-Ultimate e applica alle immagini in movimento una gran quantità di algoritmi di miglioramento che le rendono assolutamente spettacolari. Come spettacolare, sebbene non potentissimo, è il comparto audio.

Su questa Smart TV top di Sony troviamo infatti un innovativo sistema audo chiamato “Acoustic Surface Audio“: gli speaker sono integrati nel pannello e il suono viene emesso facendo vibrare il vetro della televisione. C’è una procedura iniziale che permette di tarare il sistema in base all’acustica della stanza.

In sintesi Sony Bravia OLED KE-65A8P è una televisione con caratteristiche tecniche da vera top di gamma, costruita per soddisfare al 100% le esigenze e le richieste di un pubblico esperto ed esigente.

Smart TV Sony: l’offerta Amazon

Sia Sony KE85XH8096PBAEP che Sony Bravia OLED KE-65A8P sono al momento in sconto del 19% su Amazon. Sony KE85XH8096PBAEP ha infatti un prezzo di listino pari a 2.097,57 euro, che scende a 1.699 euro (-400 euro) con lo sconto, mentre Sony Bravia OLED KE-65A8P ha un prezzo di listino di 2.599 euro, che scende a 2.099 euro (-500 euro) con lo sconto.

Sony KE85XH8096PBAEP, Android Tv 85 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led

Sul mercato ci sono sicuramente Smart TV più economici, ma non hanno la qualità e le caratteristiche tecniche di questi due modelli di Sony: chi sta per cambiare televisore, quindi, farebbe bene a valutare queste offerte.

Sony Bravia OLED KE-65A8P – Smart TV 65 pollici 4K HDR