Smart TV 4K Xiaomi: la 43 pollici è in super sconto

Non tutti hanno necessità, spazio o budget sufficienti a giustificare l’acquisto di una grande Smart TV dalla grande diagonale: il formato più gradito dagli italiani è ancora quello da 50-55 pollici, ma in molti casi sono già troppi. Pensiamo ad una cucina, una stanza da letto piccola o, persino, il salone di un piccolo bilocale in centro città. In tutti questi casi è meglio scendere di diagonale, mantenendo però la qualità.

A questo serve un modello come la Smart TV Xiaomi Mi LED TV 4S con schermo da 43 pollici e risoluzione 4K. Uscita nel 2020, è stata portata da subito sul mercato con una politica molto aggressiva del prezzo che ha premiato l’azienda: il modello è andato a ruba. La Smart TV Xiaomi Mi LED TV 4S ha tra l’altro il sistema operativo Android TV, uno dei migliori e dei più supportati, con centinaia di app tra cui scegliere. Inoltre, essendo una Android TV è integrata sia l’app di Google Assistant sia il Google Chromecast per trasmettere i contenuti da smartphone o da computer. In più è in offerta su Amazon con uno sconto molto allettante, che fa scendere il prezzo in modo consistente.

Xiaomi Mi LED TV 4S: caratteristiche tecniche

La Smart TV Xiaomi Mi LED TV 4S ha a bordo un processore quad-core Amlogic dotato di core ARM Cortex-A53 e GPU Mali-450 MP3, supportato da 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Il display è di tipo LCD da 43 pollici con una risoluzione 4K, con rapporto superficie/schermo del 95%: in pratica grazie alle cornici molto sottili è possibile godere dell’immagine quasi a pieno schermo. Infine la frequenza di aggiornamento è di 60 Hz e grazie al supporto all’HDR i colori sono resi ancora più realistici.

Per quanto riguarda l’audio, il doppio altoparlante da 10 W e il supporto alla doppia decodifica Dolby + DTS sono ovviamente appena sufficienti, ma sulle Smart TV l’audio resta sempre un po’ sacrificato. La connettività è assicurata da 3 ingressi HDMI, 2 porte USB-A, Ethernet, jack da 3,5 millimetri.

Come anticipato la Smart TV ha come sistema operativo Android TV per cui è garantito il supporto a tutte le piattaforme di streaming: Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+ e YouTube e molte altre. Inoltre grazie alle funzioni dell’assistente vocale Google Assistant, è possibile attivare i comandi vocali per gestire il televisore.

Inoltre, lo Xiaomi Mi LED TV 4S avendo anche Google Chromecast integrato può essere usato per vedere video, immagini e foto presenti sullo smartphone o sul PC, senza dover collegare fili.

Xiaomi Mi LED TV 4S: l’offerta su Amazon

Lo smart TV Xiaomi Mi LED TV 4S ha già un ottimo prezzo di listino di 479 euro e ora è in offerta al prezzo di 369 euro (-110 euro, -23%). Si tratta di una scelta ottima se si cerca una TV per spazi piccoli.

Smart TV Xiaomi Mi LED TV 4S – Diagonale 43 pollici – Risoluzione 4K Modello: TV 4K UHD – 43 pollici (108 cm), piatto, TV a LED, telaio: Design in alluminio

Risoluzione: 3. 840 x 2. 160 Pixel (4K/Ultra HD) - Supporto HDR e MEMC

Ricezione digitale: Triplo sintonizzatore HD per DVB-S2, DVB-C e DVB-T2 con HEVC

Android TV 9. 0 con l'assistente Google e l'accesso al Google Playstore

Memoria da 2 GB per commutazione rapida e visualizzazione fluida. Memoria interna da 8 GB. HbbTV 2.0. Servizi di streaming: Prime Video, Netflix, YouTube, uvm..3x HDMI 2.0, 3x USB 2.0, AV Input, Ethernet LAN (RJ45), WLAN, uscita audio ottica, uscita cuffie, slot CI+. Telecomando Bluetooth con microfono, Prime Video e tasto Netflix. Dimensioni con piedini (larghezza x profondità x altezza): 960 x 208 x 608 mm. Dimensioni senza piedini (larghezza x profondità x altezza): 960 x 81 x 557 mm.