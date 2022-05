TCL: la Smart TV 50 pollici 4k ora costa pochissimo

Android TV è, come dice il nome stesso, il sistema operativo per le Smart TV creato da Google per provare a replicare il successo di Android sugli smartphone: un OS universale, uguale su tutte le TV e compatibile con migliaia di app. E’ il sistema scelto da TCL per la sua TV 50C721, un modello 4K da 50 pollici oggi in offerta su Amazon.

La serie C721 di TCL è una delle più vantaggiose e non va confusa con la C721+, che in più ha solo il refresh rate a 120 Hz invece che a 60 Hz, un dettaglio che serve solo per i videogiochi. La C721 è più economica e, refresh a parte, è identica alla “plus“: una televisione QLED 4K di buona qualità e molto conveniente, specialmente adesso che è in sconto su Amazon con un taglio del prezzo che supera il 25% e fa scendere questo modello sotto la soglia psicologica dei 400 euro, in pratica meno di 8 euro a pollice di diagonale, una cifra davvero bassa per una TV di qualità e di un marchio affidabile, come questa TCL 50C721.

TCL 50C721: caratteristiche tecniche

La Smart TV TCL 55C721 è il modello da 50 pollici della serie C721 e ha una risoluzione di 4K, con pannello LCD Quantum Dot (QLED) a 60 Hz.

Grazie al processore IPQ 2.0 Engine la TV è compatibile con l’HDR10+ e il Dolby Vision, che migliorano la qualità dell’immagine, e con Dolby AC4, Dolby TrueHD, Atmos, che migliorano invece l’audio (riprodotto dai soliti 2 speaker da 10+10 watt). L’equalizzazione, come in tutte le Smart TV TCL più recenti, è firmata da Onkyo.

Tra le porte e le connessioni di questa TCL 50 C721 troviamo 2 HDMI 2.0b, 2 USB, una porta LAN per la rete cablata (ma c’è anche il WiFi), una uscita ottica digitale, la presa per le cuffie.

Come già accennato, la parte smart è gestita dal sistema operativo di Google: Android TV 11. Ciò vuol dire che non avremo alcun problema di app, perché ci sono tutte quelle più famose (Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, etc etc…) e c’è la compatibilità con i comandi vocali di Google Assistant e Amazon Alexa.

TCL 50C721: l’offerta Amazon

TCL 50C721, quindi, è una Smart TV da 50 pollici alla quale non manca praticamente nulla di quanto possa essere cercato dallo spettatore medio: ottima diagonale, un sistema operativo universale e facile da usare, una buona qualità video, un ottimo rapporto tra prezzo e qualità.

TCL 50C721, infatti, oggi su Amazon costa 399,99 euro invece di 549 euro (-27%, -150 euro).

TCL 50C721 – Smart TV 4K QLED con Android TV