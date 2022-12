Smart TV, 65 pollici con lo sconto: prezzo stracciato

Quale regalo di Natale migliore di una Smart TV? L’elettrodomestico più amato dagli italiani è anche tra i più regalati e, in occasione del Natale 2022, non mancano le offerte su ottimi TV, anche di diagonali più grandi dei classici 50-55 pollici, ma a prezzi veramente convenienti.

Ad esempio l’offerta in corso su TCL 65P639, un grande modello da ben 65 pollici, con risoluzione 4K e un pannello di buona qualità. Bella da vedere anche da spenta, grazie al design estremamente curato, la TCL 65P639 ha un solo "difetto", che nessuno noterà tranne i gamer: ha un refresh dello schermo che si ferma a 60 Hz. Per la visione di film e serie TV non cambia assolutamente nulla, per i videogiochi, in alcuni specifici casi, sì.

TCL 65P639 – Smart TV 4K – Diagonale 65 pollici

Smart TV TCL 65P639: caratteristiche tecniche

La Smart TV TCL 65P639 4K HDR10 ha un display privo di bordi, che misura 65 pollici, di tipo LCD e con frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Tutti i film e le serie TV oggi disponibili, siano esse trasmesse tramite Digitale Terrestre o in streaming, non superano questa frequenza, quindi con un refresh di 120 Hz non si avrebbe alcun vantaggio.

La tecnologia Dynamic Color Enhancement sviluppata da TCL, poi, migliora automaticamente la luminosità e i contrasti anche con le modalità Cinema e Sport.

Le funzioni smart sono quelle di Google TV, la nuova interfaccia utente di Android TV. E’ dunque possibile installare le app di streaming più diffuse, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e tante altre. Gli assistenti vocali diponibili sono Amazon Alexa e Google Assistant.

Il suono è riprodotto da due altoparlanti, ognuno con 10W di potenza, e c’è la compatibilità con i formati Dolby Audio e DTS HD. Tra le connessioni disponibili su questa Smart TV di TCL, oltre al Bluetooth e al WiFi, ci sono una porta USB e tre porte HDMI 2.1 con ALLM (Auto Low LatencyMode, una funzione utile per i videogiochi).

Smart TV TCL 65P639: l’offerta Amazon

La Smart TV TCL 65P639 da 65 pollici ha un prezzo di listino di 599 euro, tra i più bassi sul mercato per questa diagonale. Al momento, però, questo modello costa anche meno grazie ad una ottima offerta in corso su Amazon: 499,90 euro.

E’ davvero una bella occasione per avere in casa una Smart TV di grandi dimensioni ad un prezzo stracciato, da non perdere se si è disposti a rinunciare al refresh a 120 Hz che, in realtà, serve solo se si gioca con la PS5 e l’Xbox Series X.

TCL 65P639 – Smart TV 4K – Diagonale 65 pollici