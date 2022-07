5 Smart TV economiche in sconto per il Prime Day 2022

Quale occasione migliore degli Amazon Prime Day per cambiare TV o comprarne una nuova per una stanza che ancora non ne ha una? Il mercato è pieno di modelli, di costruttori più o meno affidabili, e quindi sbagliare acquisto è sempre possibile. Ieri vi abbiamo portato una selezione di Smart TV top di gamma, dalla qualità eccellente ma dal prezzo molto alto.

Oggi, invece, andiamo all’altro opposto dell’offerta e vi mostriamo le migliori offerte sulle Smart TV economiche. Si tratta di modelli da 43 e 50 pollici, quindi piccoli ma non piccolissimi, che costano poco. Naturalmente si parla di Smart TV con tecnologia LCD e non certo OLED, ma sono tutti modelli con risoluzione 4K. Niente scarti di magazzino, quindi, ma prodotti con al massimo un paio di anni alle spalle e abbastanza aggiornati alle ultime tecnologie. Abbiamo semplicemente cercato tra i modelli di attacco dei produttori più noti ed affidabili le offerte disponibili e sono saltati fuori diversi Smart TV economici che vale la pena acquistare se ci si può accontentare di un prodotto base e non si cercano funzioni troppo evolute. Anche perché, di contro, questi modelli sono tutti molto facili da usare.

Hisense Smart TV 50 pollici

La Smart TV Hisense da 50 pollici modello 50E78GQ è stata presentata lo scorso anno, quindi è ancora recentissima. Il design è privo di cornici sui tre lati e il display 4K QLED è di tipo Quantum Dot e con frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Ci sono l’ALLM( Auto Low Latency Mode) e il VRR (Variable Refresh rate), che torneranno utili ai gamer.

La sezione audio è composta dai classici due speaker da 20 Watt in totale, con supporto al Dolby Atmos. Tra le connessioni ci sono Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet, HDMI 2.1. C’è sia il sintonizzatore digitale terrestre DVB-T2 che quello satellitare DVB-S2, entrambi compatibili HEVC Main 10 e a prova di switch off.

Questo modello è dotato del sistema operativo VIDAA 5, sviluppato da Hisense, per il quale esistono tutte le app di streaming e che è compatibile con i controlli vocali di Amazon Alexa e Google Assistant.

La Smart TV Hisense da 50 pollici viene venduta già all’ottimo prezzo di 319,99 euro ma oggi è ancora più conveniente poiché si paga 289 euro (-39,99 euro, -10%) grazie allo sconto Amazon Prime Day.

Smart TV Hisense 50E78GQ – Dimensione 50 pollici

LG Smart TV LED 43 pollici

La Smart TV LG da 43 pollici, modello 43UP75006LF, è perfetta come seconda tv per la cucina o una stanzetta dove non c’è molto spazio per uno schermo di grande diagonale. Ma ha tutta la tecnologia che serve, a partire dalla risoluzione 4K.

Grazie al processore Quad Core 4K viene migliorata la qualità delle immagini, il contrasto viene ottimizzato dinamicamente (HDR10 e HLG) e viene gestito il Filmaker mode per godere delle immagini così come le ha pensate il regista.

In questo caso il sistema operativo è LG WebOS, in versione 6: è un OS proprietario, ma ci sono tutte le app principali come Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime, DAZN e non manca la compatibilità con Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit e Airplay 2.

La Smart TV LG 43UP75006LF LED 4K Ultra HD 43 pollici ha un prezzo di listino di 449 euro, ma oggi grazie all’offerta Prime Day Amazon è scontata a 274,99 euro (-174,01 euro, -39%).

Smart TV LG 43UP75006LF LED 4K – Dimensione 43 pollici

LG Smart TV NanoCell 50 pollici

Restiamo in casa LG segnalando la Smart TV da 50 pollici Nano796PC che ha a bordo la tecnologia NanoCell per offrire colori più brillanti. La Smart TV LG Nano796PC ha a bordo il processore α5 GEN 5 che migliora le immagini nell’upscaling della risoluzione in 4K.

Come sul precedente modello, anche su questa LG NanoCell da 50 pollici c’è il sistema operativo WebOS di LG, con tutte le app compatibili già citate. Leggermente superiore il prezzo 499 euro, che grazie all’offerta Prime Day Amazon diventano 379 euro (-120 euro, -24%).

Smart TV LG NanoCell – Dimensione 50 pollici

Samsung Smart TV AU9079 43 pollici

La Smart TV Samsung AU9079 da 43 pollici si distingue per un design privo di cornici su tre lati, ultrasottile e ultraleggero. Inoltre la presenza del processore Crystal 4K assicura l’upscaling 4K di qualità su ogni tipologia di immagine. Il display è in tecnologia LED con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e compatibilità VRR e ALLM.

Ricca la dotazione di connessioni: Bluetooth, Wi-Fi, 1 porta USB, 1 porta Ethernet e 2 porte HDMI 2.1. Come su tutti i Samsung il sistema operativo presente sulla AU9079 da 43 pollici è Tizen OS, con un completo corredo di app di streaming e compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant e Samsung Bixby.

La Smart TV Samsung AU9079 43 pollici ha un prezzo di listino di 389 euro , ma oggi grazie all’offerta Prime Day Amazon costa 339 euro (-50 euro, -13%).

Smart TV Samsung AU9079 – Dimensione 43 pollicino-description Questo TV è predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2

Dynamic Crystal Color: guarda colori brillanti e immagini cristalline, per contenuti dai colori reali

AirSlim: il design di questo TV ti permetterà di posizionarlo dove preferisci grazie al suo spessore sottile ed elegante

Motion Xcelerator Turbo: porta la tua esperienza di gioco ad un altro livello; con questa tecnologia, il TV aumentera le performance per fornirti un'esperienza gaming fluida e senza rivali

Object Tracking Sound Lite: il suono dinamico e coinvolgente ti farà sentire sempre il protagonista dei tuoi contenuti preferiti

Tipo di altoparlante: Incorporato

Wattaggio (W): 73 kilowatt_hours

Smart TV esclusivo Amazon, modello Samsung UE43AU9079UXZT

Smart TV Panasonic 43HX580 43 pollic

La Smart TV Panasonic 43HX580 da 43 pollici è stata presentata nel 2020 ma si difende ancora molto bene grazie al processore 4K Studio Colour Engine. Lo schermo LCD ha una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e supporta HDR e Dolby Vision. Non mancano le connessioni Wi-Fi, USB, Ethernet, HDMI, mentre il prezzo di listino è di 499,99 euro , che scendono a 379,99 euro (-120 euro, -24%) grazie all’offerta Prime Day Amazon.

Smart TV Panasonic 43HX580 – Dimensione 43 pollicino-description 4K Studio Colour Engine: questo potente processore è l'elemento fondamentale per una sorprendente visione in 4K che da vita a una brillante qualità d'immagine

Smart TV: grazie al Wi-Fi integrato il televisore si connette facilmente a internet offrendo una scelta infinita di programmi. Compatibile con Netflix, Amazon Prime Video e Youtbe tra gli altri.

Dolby Vision: assicura che ogni scena sia resa perfettamente in termini di colore, contrasto e luminosità attraverso l'utilizzo di metadati dinamici

4K HDR Triple Tuner: con il digitale terrestre, la TV via satellite e via cavo incorporati offre molte strade verso immagini stupefacenti. Può essere connessa anche tramite WLAN integrato e HDMI.

Dimensioni con base (LxAxL): 973x605x235mm. Peso: 9kg. Pollici: 43. Efficienza Energetica: G. Compatibile VESA