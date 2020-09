Smart TV economici, Xiaomi presenta i nuovi Mi TV 4A 

Xiaomi investe sul mercato delle smart TV e prosegue lancia la nuova Mi TV 4A Horizon Edition nelle versioni da 32 e 43 pollici. Si tratta di due televisori che si fanno notare per il display quasi privo di cornici a un prezzo davvero low cost, con buone caratteristiche e ottimo rapporto qualità/prezzo.

Le caratteristiche delle Mi TV 4A Horizon Edition sono molto simili tra loro ed entrambe le versioni possono contare sulla tecnologia Vivid Picture Engine di Xiaomi. Una tecnologia che garantisce un’accurata calibrazione dello schermo, con contrasti elevati e ottima precisione nella riproduzione dei colori. La differenza sostanziale risiede nello schermo dall’elegante design quasi senza cornice, che si ferma a 1366×768 pixel per il modello più piccolo ed è invece Full HD per quello da 43 pollici. Non resta che attendere il lancio fissato nei primi giorni di settembre in India e poi l’arrivo sul mercato italiano.

Mi TV 4A, le caratteristiche

I due nuovi smart Tv hanno un design elegante, con display LFC retroilluminato a LED e cornici molto sottili. Il modello da 32 pollici ha una risoluzione HD da 1366×768 pixel con angolo di visione a 178°, rapporto superficie/schermo del 93% e tempo di risposta di 6.5 millisecondi. La variante da 43 pollici invece offre una risoluzione Full HD da 1920×1080 pixel, con rapporto superficie/schermo del 95% e stesso tempo di risposta.

Questa la principale differenza tra le due smart tv di Xiaomi, che sono entrambe dotate di un processore quad-core Amlogic Cortex-A53 supportato da 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna, con GPU Mali-450 MP3. I due televisori smart presentano 3 ingressi HDMI, 2 porte USB-A, ingresso Ethernet, jack da 3,5 millimetri e due altoparlanti da 10 W con audio surround DTS-HD.

Il sistema operativo è basato su Android TV con PatchWall e personalizzato da Xiaomi con la MIUI for TV. Inoltre, supporta altre funzionalità, come il Mi Quick Wake, l’assistente Google integrato e il collegamento Chromcast. La connettività è sia Wi-Fi single band che Bluetooth 4.2.

Mi TV 4A, un prezzo davvero low cost

Ad essere davvero competitivo è il prezzo delle Mi TV 4A Horizon Edition, che si attesta a 13.499 rupie indiane, circa 155 euro, per la versione da 32 pollici, che sarà messa in vendita negli store indiani e online a partire dall’11 settembre. Il modello da 43 pollici invece arriverà sul mercato a partire dal 15 settembre e costerà 22.999 rupie indiane, circa 264 euro.

Entrambi i nuovi modelli saranno in vendita anche nel sito di Xiaomi e su Amazon, e anche se non c’è ancora una data di uscita ufficiale in Italia, le smart Tv potrebbero arrivare presto nel nostro paese.