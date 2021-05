Tutte le TV Hisense in offerta fino a fine mese

La Smart TV è il dispositivo elettronico più diffuso, insieme allo smartphone, nelle case degli italiani. Ma, a differenza dello smartphone che è un dispositivo strettamente personale, la TV è il cuore dell’intrattenimento e dell’informazione di tutto il nucleo familiare e per tanto non viene cambiato molto spesso.

Un buon televisore smart, d’altronde, costa una cifra non irrisoria specialmente se ne vogliamo uno di grandi dimensioni, da 50 e più pollici. Per fortuna, però, i moderni Smart TV adottano tecnologie recentissime e, a parte qualche scarto di magazzino dal quale bisogna stare assolutamente alla larga, il TV che compriamo oggi durerà per molti anni. Tecnologie come il digitale terrestre di seconda generazione, la connessione Wi-Fi, il sistema operativo smart sono infatti ormai standard su quasi tutti i modelli. Non lo è ancora, ma manca poco affinché lo sia, la risoluzione 4K. Oggi, quindi, chi cerca un buon televisore smart a prova di futuro dovrebbe guardare soprattutto a due fattori: la marca (che deve essere nota e affidabile) e il prezzo (che deve essere più basso possibile).

Smart TV: le offerte Hisense di fine maggio

Alla luce di questi due fattori cade a fagiolo la settimana di sconti aggressivi, attualmente in corso, sugli Smart TV di Hisense: un marchio ormai affermato e affidabile, che gode di ottime recensioni e che è anche all’avanguardia se pensiamo che all’IFA 2019 ha portato uno dei primi TV con risoluzione 8K.

Tutta la gamma 4K di Hisense è in sconto su Amazon, ma solo fino a domenica 30 maggio, poi tornerà a prezzo pieno. Tutti i modelli sono compatibili con l’HRD+, Dolby DTS, DVB-T2/S2 HEVC Main10 e hanno integrato l’assistente vocale Amazon Alexa.

Si parte dal modello più “piccolo“: Hisense 43AE7000F, Smart TV 4K da 43 pollici che con il 20% di sconto si porta a casa con soli 359 euro.

Hisense 43AE7000F, Smart TV 4K da 43 pollici

Si passa poi all’Hisense 50AE7210F da 50 pollici, che costa appena 30 euro in più (con lo sconto del 10%) e, spazio permettendo, è un modello che vi consigliamo rispetto al precedente, vista la differenza di prezzo minima.

Hisense 50AE7000F, Smart TV 4K da 50 pollici

Stesse dimensioni, 50 pollici, ma diversa tecnologia dello schermo, la Quantum Led di Samsung, per il modello Hisense 50U71QF che fino a domenica viene scontato addirittura del 31%, con un prezzo finale di 549 euro.

Hisense 50U71QF, Smart TV 4K Quantum Dot da 50 pollici

Si sale di dimensioni, ma si torna alla normale tecnologia LED, con il modello Hisense 55AE7000F, da 55 pollici, in vendita su Amazon con uno sconto del 18% al prezzo di 449 euro.

Hisense 55AE7000F, Smart TV 4K da 55 pollici

Il suo cugino con pari diagonale ma schermo Quantum Dot è il modello Hisense 55U71QF da 55 pollici, che fino a domenica si compra con uno sconto del 16% al prezzo di 629 euro.

Hisense 55U71QF, Smart TV 4K Quantum Dot da 55 pollici

Una variazione sul tema dei 50 e dei 55 pollici è rappresentata dall’Hisense 50E78GQ da 50", di nuovo Quantum Dot ma con anche Google Assistant, il tuner anche satellitare (bollino lativù 4k) e Dolby Atmos, e dall’Hisense 55E78GQ da 55", con le stesse caratteristiche.

Hisense 50

Hisense 55

Lo step successivo sono i due modelli da 65 pollici. Il primo è l’Hisense 65U71QF, con tecnologia Quantum Dot, che con lo sconto del 20% si compra per 799 euro.

Hisense 65U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 65 pollici, Quantum Dot

Il secondo è il modello Hisense 65U81QF, che è leggermente più spesso ma ha anche una soundbar JBL integrata e un sistema di Local Dimming più evoluto e, con lo sconto del 20%, è in vendita su Amazon fino a domenica al prezzo di 1.199 euro.

Hisense 65U81QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 65 pollici, Quantum Dot, soundbar JBL

Sempre fino a domenica è in sconto su Amazon anche il modello Hisense 70AE7010F da 70 pollici. E’ dotato di pannello LED e non Quantum Dot, quindi costa meno: con lo sconto del 18% si prende per 699 euro.

Hisense 70AE7010F Smart TV 4K da 70 pollici

Infine, passando ai 75 pollici, il modello Hisense 75AE7010F (stessa tecnologia del precedente, ma dimensioni maggiori), è in vendita al prezzo di 999 euro.

Hisense 75AE7010F Smart TV 4K da 75 pollici