La Smart TV QLED da 50 pollici con il 30% di sconto

La smart TV è un dispositivo che non può mancare nella casa di tutti gli italiani. Non solo permette di vedere i "normali" canali televisivi, ma anche di fruire di contenuti in streaming, navigare in Internet e giocare. Il tutto grazie alla connessione Wi-Fi e all’istallazione delle app per il sistema operativo della TV, che molto spesso è Android TV, LG WebOS o Tizen OS.

Con l’avvicinarsi dello switch-off del digitale terrestre, le vecchie televisioni avranno bisogno di un nuovo apposito decoder per poter vedere ancora i canali. In alternativa, se il televisore di casa è diventato ormai obsoleto (ad esempio non supporta la risoluzione 4K), si potrà decidere di acquistare una nuova smart TV. Oggi il mercato offre tantissimi modelli tra cui scegliere, per questo motivo sarà bene comprendere quali sono le caratteristiche che non possono mancare. In primis, la tipologia di schermo a scelta tra QLED o OLED, poi la risoluzione e la frequenza di aggiornamento. Importanti anche il processore e la connettività, dato che proprio la possibilità di utilizzare le app in rete è ciò che rende indispensabile l’acquisto di questi dispositivi. Ecco alcuni consigli su come scegliere uno smart TV e quanto costano.

Come scegliere il tuo prossimo smart TV

Le smart TV sono televisori intelligenti che offrono una vasta gamma di servizi e tante modalità di configurazione. Scegliere quello più adatto non è facile, proprio perché anche uno stesso produttore potrà offrire una quantità di modelli che differiscono anche per pochi dettagli. Tra le caratteristiche da tenere in mente c’è sicuramente la dimensione del display, ma soprattutto la tipologia: il consiglio è di abbandonare le ormai datate tecnologie LED e LCD per puntare piuttosto sull’acquisto di uno schermo OLED o QLED. La tecnologia OLED sarà perfetta per chi cerca un dispositivo che garantisce colori vivaci, ma gli schermi OLED hanno una vita media inferiore a quelli LCD e sono sempre più costosi. Per chi vuole una qualità dell’immagine top, con un buon compromesso sul prezzo, la scelta ricadrà quindi sui modelli QLED, o Quantum Dot Led, che offrono immagine dettagliate e definite con colori ricchi e brillanti.

Particolare attenzione andrà poi posta alla tipologia di connessione, meglio se Wi-Fi 6 affinché sia in linea con i più moderni standard e garantisca uno streaming veloce e affidabile, senza fastidiose interruzioni. Non dovranno poi mancare degli ingressi USB o HDMI, per connettere la smart TV anche via cavo. Per chi ama il gaming, sarà necessario scegliere un modello che abbia un’alta frequenza di refresh, così da garantire esperienze di gioco ottimali. Infine, non va sottovalutato il comparto audio, per non penalizzare con un sonoro scadente una esperienza visiva eccellente.

Quanto costa uno smart TV

I prezzi degli smart TV variano in funzione della tipologia di schermo, il processore, il comparto audio e tutte le caratteristiche. Per questo motivo, sarà bene partire dalla dimensione del televisore che si vuole acquistare per poter confrontare i prezzi e scegliere quello più adatto alle proprie tasche. Ad esempio, se si vuole acquistare un televisore da 50 pollici ci sarà l’imbarazzo della scelta, tra i 400 euro e i 600 euro si potranno acquistare ottimi schermi con retroilluminazione LED e risoluzione 4K Ultra HD di brand come Samsung, Philips e Hitachi.

Per chi invece preferisce puntare su uno schermo QLED e risoluzione 4K Ultra HD il prezzo sale e parte dai 600 euro fino ad arrivare anche ai 1800 dei modelli più recenti della Samsung. Per chi cerca un buon compromesso tra specifiche tecniche e prezzo, c’è lo smart TV Hisense da 50 pollici con schermo QLED e risoluzione Ultra HD 4K in offerta con sconto del 30% circa su Amazon: con 549 euro si potrà portare a casa un televisore che ne vale 799. Insomma, un’occasione da non perdere, un vero affare Amazon.

Hisense da 50 pollici con schermo 4K QLED