Smart Tv: la Panasonic 4K da 65" è al minimo storico

Non è in sconto per il Black Friday anticipato di Amazon, ma è comunque proposta oggi ad un prezzo mai visto prima: la Panasonic 65HX580, Smart TV 65 pollici 4K LED del prestigioso marchio giapponese, adesso costa meno di uno smartphone di buon livello.

La 65HX580 è un modello di fascia media, che nasce già con un ottimo rapporto prezzo/caratteristiche tecniche tanto da risultare uno dei migliori nella sua fascia di prezzo. Molto buone anche la connettività e la compatibilità con i vari formati video, qualora si volesse usare il media player della TV per riprodurre file dalla chiavetta USB. Non mancano, chiaramente, né il sintonizzatore per il digitale terrestre di seconda generazione DVB-T2, né quello per il satellitare DVB-S2 (con tanto di bollino lativù 4K), né, tantomeno, la compatibilità con la TV ibrida HbbTV. L’unico vero limite di questo televisore è il sistema operativo proprietario, ma è un limite molto facile da superare con una spesa di pochi euro.

Panasonic 65HX580: caratteristiche tecniche

La Smart TV Panasonic 65HX580 è il classico esempio di modello base ma di qualità, che punta tutto sulla sostanza e poco sul marketing. Questo schermo 4K da 65 pollici è infatti compatibile con i vari formati HDR e anche con il Dolby Vision, formato assai meno frequente in questa fascia di prezzo.

Il processore è il 4K Studio Colour Engine, e fa il suo mestiere offrendo allo spettatore immagini dai colori equilibrati, una buona luminosità e il contrasto tipico dei TV LED (quindi buono, ma non ai livelli dei ben più costosi OLED). L’audio è stereo, 12+12 Watt.

Sul retro della TV troviamo 2 porte USB, 1 Ethernet per la connessione cablata a Internet, l’ingresso video analogico RCA, l’uscita audio digitale e quella per le cuffie e ben 4 porte HDMI di cui una con ARC (Audio Return Channel: un solo telecomando per la TV e l’eventuale soundbar esterna). Naturalmente c’è anche il WiFi.

Il punto debole della serie XH580 di Panasonic è il sistema operativo, sviluppato in casa da Panasonic. Non è compatibile con tutte le app di streaming (ad esempio manca quella di DAZN) e non ha un assistente vocale. Tuttavia, visto il prezzo molto basso di questa TV, nessuno ci vieta di comprarla e aggiungere sin da subito una economica chiavetta Android o Fire TV per avere a disposizione tutte le app che ci servono e vedere tutti i contenuti in streaming sul grande schermo di Panasonic 65HX580.

Panasonic 65HX580: quanto costa

Il prezzo di Panasonic 65HX580 è il vero motivo per scegliere questa Smart TV da 65 pollici, ma non ci riferiamo al prezzo di listino che è oggi fuori mercato: 799 euro. A questo prezzo Panasonic 65HX580 non va comprata, perché si trovano prodotti più aggiornati lato software.

Tutto cambia, però, se la si compra su Amazon al prezzo attuale di 529 euro: decisamente poco per un modello da 65 pollici, di buona qualità e di un produttore affidabile come Panasonic.

Smart TV Panasonic 65HX580 – Modello da 65 pollici – Sistema operativo Panasonic