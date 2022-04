LG, lo smart TV 4K costa pochissimo: offerta Amazon imperdibile

Quello che fino a non molti anni fa poteva sembrare un’impresa difficile, se non impossibile, oggi è estremamente semplice. Trovare uno smart TV 4K UHD a poche centinaia di euro è tutt’altro che complesso. Basta fare una semplice ricerca su Amazon per trovarne letteralmente a decine. Non bisogna però scendere a compromessi: uno smart TV low cost non deve far rima con un apparecchio di scarsa (o scarsissima) qualità.

Quando si deve scegliere un nuovo smart TV per il salotto di casa o la camera da letto è necessario valutare con attenzione caratteristiche tecniche e funzionalità dell’apparecchio. Ed evitare di fare troppe rinunce pur di pagare una cifra inferiore. L’ideale è scegliere un televisore di un marchio conosciuto, che assicuri così qualità costruttiva e una lunga lista di funzioni smart grazie alle quali migliorare l’esperienza d’uso dell’apparecchio. Ne è un esempio lo LG 43UP75006LF che, grazie all’offerta top di oggi di Amazon, diventa un assoluto best buy da non farsi scappare per nessun motivo.

LG 43UP75006LF smart TV 43 pollici, caratteristiche e funzionalità

Nonostante possa essere considerato a tutti gli effetti uno smart TV low cost, la scheda tecnica dello LG 43UP75006LF è assolutamente di tutto rispetto. Il pannello LED 4K UHD da 43 pollici (risoluzione 3840×2160 pixel) è caratterizzato da colori brillanti e vividi, con immagini estremamente realistiche. Merito anche del processore Quad Core 4K Processor, capace di sfruttare intelligenza artificiale e apprendimento automatico per eliminare il rumore dalle immagini, effettuare l’upscaling dei contenuti (ossia, trasformare qualunque video in un contenuto 4K) e gestire la risoluzione dinamica dei colori.

A questo si aggiungono le varie modalità che ottimizzano le impostazioni del TV in base al programma che si sta guardando o all’utilizzo che si vuole fare del TV. Attivando FILMMAKER MODE, ad esempio, verranno preservati il frame rate e il rapporto d’aspetto originali del film, potendolo così guardare così come è stato immaginato e realizzato da regista e dal montatore. La modalità Game Optimizer è invece pensata per gli amanti del gaming, che potranno sfruttare al meglio le caratteristiche dell’apparecchio nel corso delle lunghe sessioni videoludiche.

Sul fronte delle funzionalità smart, invece, la combinazione tra la piattaforma operativa webOS e l’AI ThinQ permette di accedere a contenuti di ogni genere e non solo. Installando le app dei servizi di streaming video e audio sarà infatti possibile guardare serie TV, film, eventi sportivi e ascoltare tutta la nostra musica preferita. Grazie alla compatibilità con Alexa e gli altri maggiori assistenti vocali, invece, sarà possibile controllare e gestire i dispositivi smart compatibili (come lampadine, termostati e telecamere di sicurezza, solo per citarne alcuni) presenti nell’ecosistema smart della nostra casa domotica con semplici comandi vocali.

Smart TV LG da 43 pollici in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Lo smart TV da 43 pollici del produttore sudcoreano è tra le offerte top di Amazon e non è difficile capire il perché. L’apparecchio è scontato del 31% sul prezzo di listino, con il prezzo che scende quasi al minimo storico sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Lo LG 43UP75006LF costa così poco più di 300 euro (307,80 euro per la precisione), con un risparmio di quasi 150 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore sudcoreano.

LG 43UP75006LF, smart TV 4K UHD da 43 pollici con FILMMAKER MODE e Game Optimizer, compatibile con Alexa