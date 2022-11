Smart TV: il 50 pollici QNED crolla di prezzo con il super sconto

La Smart TV, soprattutto se di ultima generazione e con un pannello da 50 pollici (il più amato dagli italiani) è la compagna preferita delle lunghe sere invernali, che stanno orami arrivando. Ma la qualità si paga e far tornare i conti non è sempre facile, se si cerca un modello di buona marca e di ultima generazione. Per fortuna ci sono offerte Amazon come quella in corso sulla Smart TV LG 50QNED816QA, con display da 50 pollici e con tutta la tecnologia più recente. Con l’offerta il prezzo è strabiliante.

Smart TV LG 50QNED816Q – Display QNED 50 pollici – Processore Alpha 7 Gen 5

LG QNED816QA da 50 pollici: scheda tecnica

Il pannello da 50 pollici della Smart TV LG QNED è di tipo LED, con risoluzione 4K, refresh a 120 Hz, supporto HDR10 Pro e Dolby Vision IQ. Con il termine QNED LG intende un mix tra la tecnologia di retroilluminazione miniLED e la più famosa tecnologia NanoCell, che opera una netta separazione tra nero e colori lasciando la luminosità intatta.

I miniLED creano migliaia di zone di local dimming e spengono singole parti dello schermo, creando punti di assoluto nero che restituiscono profondità e contorni definiti alle immagini: il display ha una qualità paragonabile a quella di un pannello OLED, con colori brillanti, contrasti netti, neri che danno profondità.

Il processore della Smart TV Smart TV LG QNED da 50 pollici è il recentissimo Alpha 7 Gen 5 che lavora costantemente per portare a 4K le immagini con risoluzione inferiore (upscaling) e con l’intelligenza artificiale (specialmente gli algoritmi di deep learning) riesce a migliorare la qualità delle immagini visualizzate.

Tra le funzioni presenti e sempre sotto la regia dell’intelligenza artificiale c’è il Dynamic Tone Mapping, che si attiva automaticamente per migliorare il contrasto, o il Motion Pro che elimina le fastidiose scie presenti nelle scene d’azione.

Questa TV è anche perfetta come display per videogiochi, grazie al VRR (Variable Refresh Rate) e alla frequenza di refresh di 120 Hz.

L’audio viene riprodotto coppia di speaker stereo da 20W (10W+10W), o da un dispositivo estermo collegabile tramite una delle 4 porte HDMI o via Bluetooth. Tra le connessioni ci sono pure il WiFi e 2 porte USB.

Questo modello, per la parte smart, ha WebOS 22, sistema operativo per il quale sono disponibili le app di streaming più diffuse, come Amazon Prime, Netflix, NOW, YouTube, RaiPlay, DAZN, Disney+, Apple TV e tanti altri.

LG 50QNED816QA: l’offerta Amazon

La Smart TV LG QNED81 da 50 pollici è stata portata sul mercato italiano da pochi mesi e con un prezzo di listino di 949 euro, ma chi ama vedere film o serie TV ha finalmente l’occasione di pagarla un terzo in meno grazie all’offerta in corso su Amazon: il prezzo è sceso a 649 euro (-32%, -300 euro).

