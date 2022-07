LG, smart TV da 75 pollici al minimo storico: mai così conveniente

Non è sempre vero che, per ottenere la miglior qualità di immagine possibile, un TV debba montare un pannello OLED. I continui miglioramenti fatti registare dalla tecnologia LED, infatti, permettono di ottenere risultati apprezzabili a prezzi decisamente più contenuti.

Lo smart TV LG 75QNED916PA, oggi tra le offerte top di Amazon, ne è un esempio. Il pannello da 75 pollici con risoluzione 4K combina infatti le tecnologie NanoCell Plus e Quantum Dot, offrendo una qualità paragonabile a quella dei televisori OLED. Neri particolarmente profondi e bianchi brillanti assicurano un’ampia gamma di colori, con immagini più vivide e realistiche che mai.

Smart TV LG 75QNED916PA scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il punto di forza dello smart TV da 75 pollici in offerta su Amazon sta nel pannello QNED Mini LED che, combinando le tecnologie NanoCell Plus e Quantum Dot, garantisce colori intensi e pieni di sfumature. Grazie alla retroilluminazione dei mini LED, infatti, consente di ottenere bianchi più luminosi e neri più profondi, (quasi) paragonabili a quelli di un pannello OLED. La maggior densità di pixel, inoltre, fa sì che le immagini siano più realistiche che mai, per una qualità visiva ancora più elevata.

Il processore α7 Gen4 con intelligenza artificiale, invece, lo smart TV del produttore sudcoreano è in grado di ottimizzare impostazioni audio e video. Merito degli algoritmi di deep learning che analizzano in tempo reale i programmi che si stanno guardando per offrire sempre la miglior esperienza visiva. E se questo non dovesse bastare, gli utenti possono scegliere in autonomia tra i profili preimpostati e ottimizzati per le varie tipologie di contenuti che si possono guardare. La modalità FILMMAKER Mode, ad esempio, disattiva il motion smoothing preservando il rapporto d’aspetto, i colori e i frame rate originali. Sarà così possibile vedere film come immaginati dal regista, per un esperienza visiva senza pari.

La piattaforma operativa webOS 6.0 (tra le più avanzate oggi disponibili per smart TV), in combinazione con la piattaforma ThinQ AI, trasforma il televisore del produttore sudcoreano in un vero e proprio hub per la casa domotica. Sarà infatti possibile gestire, dallo schermo della TV, tutti i dispositivi della smart home compatibili. E grazie agli assistenti vocali come Alexa, sarà possibile controllare il tutto con semplici comandi vocali.

Smart TV 4K LG da 75 pollici a rate su Amazon: sconto e prezzo

Una scheda tecnica da top di gamma, quella dello LG 75QNED916PA che, nonostante non abbia un pannello OLED, garantisce una qualità video nettamente superiore alla media. Per questo, l’offerta top di oggi su Amazon è una di quelle da non lasciarsi sfuggire per nessuna ragione al mondo. Lo smart TV 4K da 75 pollici costa meno della metà del listino: sconto del 63% e prezzo mai così conveniente. Lo LG 75QNED916PA può essere acquistato a 1.299 euro, con un risparmio di ben 2.200 euro sul prezzo di lancio.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al loro account possono inoltre comprare lo smart TV da 75 pollici a rate senza interessi e senza costi di istruttoria. Sarà sufficiente scegliere il pagamento rateale Amazon in fase di acquisto: così facendo il televisore smart 4K del produttore sudcoreano costa 108,25 euro al mese per 12 mesi.

LG 75QNED916PA, smart TV 4K da 75 pollici, con processore α7 Gen4, webOS 6.0 con piattaforma ThinQ AI, compatibile con Alexa